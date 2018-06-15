陳支持度低 小雞當自強

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中國時報
、呂筱蟬／桃園報導

桃園市長選舉民調，國民黨市長參選人陳學聖慘輸具現任優勢的民進黨鄭文燦，甚至支持度比國民黨議員還低，國民黨市議員劉茂群感嘆「只能做好小雞，把票轉到母雞身上」；資深議員黃婉如表示，黨無法支援，僅能靠自己深耕服務。

「我會好好做好小雞，把票轉到母雞身上！」劉茂群說，她與鄭文燦同樣來自八德區，「我也很尷尬，鄭跑得很勤」。據了解，連深藍的榮家地區也動搖，劉茂群僅能用服務來替陳學聖拉票，「當初誰也沒想到鄭文燦會贏，國民黨真的要團結。」

桃園區市議員黃婉如認為，地方選舉與總統大選不一樣，大選是看大環境風向，市議員是看個人關係，選民已演變成「看人不看黨」。

「母雞帶不動小雞，小雞也有責任要扛起小雞！」平鎮區市議員黃敬平表示，陳學聖與市議員支持度差距1成，的確是值得注意的地方，顯示各區民眾對於陳學聖認識不夠深；萬美玲議員更直言，有選民甚至不知道國民黨市長參選人是誰，感嘆近幾個月跑場時很無奈。

大溪區市議員楊朝偉表示，依照目前的狀況，國民黨籍市議員參選人在選舉的確是吃虧一點，但離選舉越近，對中央執政不滿的民眾會逐漸站出來：龍潭區市議員徐玉樹則說，桃園市的選舉裡，參選人與民眾之間的聯繫還是很重要，希望陳學聖要多努力「下鄉」，否則靠單一議員力挺還是有限。

「小雞只好自己游泳！」另名不願具名的國民黨籍市議員則說，綠營執政對於陳學聖的確較為不利，其他藍營參選人只能自立自強。該市議員又透露，有同黨市議員暗示不歡迎陳學聖參加自己的競選活動，自己聽了也傻眼，但仍希望藍營能團結，才有勝選機會。

(中國時報)

鄭跑行程 議員緊跟求曝光 母雞難拉抬 桃竹傳換將聲浪

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