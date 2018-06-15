母雞難拉抬 桃竹傳換將聲浪

2018年06月15日 04:10 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

檢視國民黨在桃竹苗擺開的陣勢，除爭取連任的苗栗縣長徐耀昌民調尚稱穩定外，其他提名人都被對手完封；相較中台灣聲勢大好，過去的優勢區反暮氣沉沉。據悉，包括新竹市和桃園市地方甚感憂慮，探詢「換將」的可能，但黨主席吳敦義並不接受。

桃園會成為艱困選區，吳敦義「歸咎」是鄭文燦「運氣不錯」，因為桃園升格直轄市，市庫每年可增加500億元預算，而且原來有自治權的各鄉鎮市長、代表會全部都取消了，變成市政府所派的區公所，市長可謂集權錢於一身。

然而在立委吳志揚棄選，國民黨提名民調勝出的立委陳學聖。吳敦義當時宣示，距年底投票日仍長，黨的參選人民調或許差幾趴，後來可能追上來。如今，差距顯然「沒有最大，只有更大」。

其實，當初民調系統做出的結果顯示，包括新竹市、基隆市及後來的桃園市，幾位表態的參選人民調都與民進黨的對手差一大截，形同「在矮人國挑一個高個子去外面比賽籃球」，曾建議推遲提名作業，看看是否還可以再號召「好手」投入，不過黨內高層並未接受。

但因為新竹市「母雞」民調沒起色，藍營市議員徐信芳已不一次向市黨部及中央黨部反映，希望能夠再考慮人選，黨中央堅持依制度，不可能陣前換將。

同樣地，對於桃園市長選情一路探底，地方也傳出「換聖」的聲音。但如本報民調顯示，陳學聖的低支持度並沒有影響國民黨議員選情，但如果鄭文燦「躺著選」，就更多時間、精力與資源挹注在小雞，甚至是其他縣市，產生的外溢效應恐怕不容小覷。

(中國時報)