蔡政府狀況不斷 林濁水直言！社運人士大舉入閣 水土不服

2018年06月15日 04:10 中國時報 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

環保署副署長詹順貴（本報資料照片）

民進黨立委蔡培慧（本報資料照片）

國發會副主委 曾旭正（本報資料照片）

蔡政府大舉進用社運領袖進入政府體系，但過去2年狀況不斷。前民進黨立委林濁水就撰文直言，社運人士在政治領域冒然出線，占著政務位置，進行高強度的政治性分配，卻又對政治生疏、不屑，因而左支右絀、荒腔走板，成為政治叢林的小白兔。

對政治生疏 怎當政務官

林濁水昨晚受訪時更呼籲，不是說社運人士不能當官，而是這些人一定要先投入選舉，有了民主的政治歷練後，才適合進入內閣擔任高政治性的政務官，不然就有違民主傳統。

蔡政府執政後，找來大批社運界意見領袖擔任政府要職，除了近來屢屢躍上媒體的農委會副主委陳吉仲、北農總經理吳音寧外，環保署副署長詹順貴、國發會副主委曾旭正、民進黨不分區立委蔡培慧、台北畜產公司總經理姚量議等，都出身社運界，其中又以農陣成員佔多數。

但隨著近來吳音寧、陳吉仲接連出狀況，林濁水就以北農近來爭議舉例指出，藍綠官員在議會被抹黑是司空見慣，但有政治能力者經常可四兩撥千金，讓抹黑的人吃足苦頭，不料吳音寧竟一再讓自己陷入困境；陳吉仲雖出手聲援，卻一點也不比吳音寧高明。

叢林小白兔 編奇想異夢

林濁水直言，社運健將進入政治叢林就成小白兔，理由很簡單，就是因為對政治不屑，因而對政治生疏。問題是占著政務性的位置，進行高強度政治性的價值重分配，卻又不願具備政治能力，這想法實在太不可思議，以至於焦頭爛額，「成為政治叢林的小白兔，無論如何就會避免不了。」

林濁水表示，蔡政府時代的組閣趨勢，就是以非政治化的社運和專業官僚，取代政黨做為政權的權力基礎。跟著蔡總統的權力布局，社運人士以為可以跳過一向令他們不屑的政治或政黨束縛，大展身手，推動改革實踐理念，如同編織著「奇想異夢」。

要參與政務 先參加選舉

他直言，這2年多來，社運人士被投到政務位置上而吃盡苦頭、窘態百出的難道只有吳音寧一人？換言之，吳音寧事件根本是「總統特異權力運作架構」形成系統性危機的局部呈現，同樣的現象早已在中央政府演過一遍。

「我不是認為社運人士不能當政務官！」林濁水強調，學者、社運人士要當政務官前，最好先經選舉洗禮，選上後才能成為內閣官員，「直接掉下來是不OK的」，世界各民主國家的常態都是如此，「我們這些都沒經過選舉就變成政務官，並不符合民主時代的傳統。」

(中國時報)