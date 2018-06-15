假新聞關3天 洪耀福率先反對

環保署擬推動內用禁用吸管，引發爭議。立委林靜儀14日強調現在沒有規定完全不能用吸管，對於媒體當場拿出珍奶就教於她，她覺得這動作很故意。（姚志平攝）

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中國時報
／台北報導

對抗「假新聞」，民進黨立委邱志偉等人提案修《社會秩序維護法》，若未經查證就在網路散播假新聞影響公共安寧秩序者，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。民進黨祕書長洪耀福昨天表示，「要去關3天，我也反對！」成為首位公開反對此案的民進黨高層。

洪耀福強調，「假新聞就要關3天」，是過度簡化這問題面臨的複雜度，這是立委個別提案，並沒有提到黨團平台討論，複雜的事情很難用簡單的方法解決，他再次強調，不要嘗試用簡單的事，去解決複雜的問題。

此外，最近環保署擬推動內用禁用吸管，引發爭議。洪耀福指出，蔡英文總統確實在中常會中有提到，她很想問清楚這件事。洪耀福認為，因為大家獲得的資訊很片段，可能包括行政院長賴清德得到資訊都很片段，環保署長也是一樣，這一切都還在對外徵詢意見階段。

媒體追問，這些事件不是對民進黨很傷嗎？洪耀福不否認，他說，「是！這是執政者要去面對的」，面對資訊快速流串、片段不完整狀況下，台灣社會如何去形成共識，這是新的時代必須去思考的問題。

他認為，民進黨立委提案《社會秩序維護法》修法，最重可拘留3天；這樣提案代表某種看法與價值，不能說立委的提案完全不對，很多人覺得就該這樣如此做，甚至認為3天不夠，應該關10天，政治本來就是混亂衝突，立委也代表某一方面價值，但這要整合，「我反對的，不是說他不能提這樣的價值主張，我反對是，面對複雜狀況，不是用簡單的方式可以解決」。

洪耀福說，政府如何對大眾溝通對話，也是需要學習，過去的方式可能已經不符現況需要，政府可能要重新學習，對人民的溝通可能要研究新方式與技巧，也是政府要學習的。

(中國時報)

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