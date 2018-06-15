陳吉仲請辭神隱 農委會否認

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中國時報
╱台北報導

近期因農產跌價問題，農委會成眾矢之的，先是傳出總統蔡英文飆罵農委會副主委陳吉仲，昨日又傳出陳吉仲請辭遭慰留。農委會以簡訊發布聲明，陳吉仲正常處理公務，「無外界傳聞請辭休假之情事」。

陳吉仲是否真的請辭？行政院發言人徐國勇昨表示，他並不知情，看到這個消息也嚇一跳，他並沒有聽到這個消息。府院高層表示，陳吉仲沒有請辭的問題，他是肯做事的人，「珍惜都來不及」，怎麼可能讓他走？

府院高層表示，蔡英文總統在中常會只是提醒農委會，要注意農產品產銷問題，並且要加強對外溝通，並沒有責罵陳吉仲的意思。蔡總統事後也說明，農委會很辛苦。

這位官員表示，連日來蔡總統仍有就農業問題，電話詢問過陳吉仲，兩人互動密切。陳吉仲是個會做事的人，沒有請辭的問題，也不會讓他走。

民進黨祕書長洪耀福也肯定陳吉仲很有能力，這兩年農委會推出很多新政策，對農民都有重大影響，但因為才剛推出，還要2～3年才看到成效，「不要因為單一農產品事件就全面抹殺他們的努力」。

不過洪耀福也表示，因應氣候變遷損害很大，價格高，消費者不滿、價格低，農民不滿，這是農政單位要去面對。

陳吉仲昨日神隱，農委會主委林聰賢未就此事表達意見，農委會下午發布聲明：「本會陳吉仲副主委近日均正常處理公務，並傾全力處理糧價、農產品產銷調節及防災應變等事宜，故並無外界傳聞請辭休假之情事」，等同否認請辭一事。

(中國時報)

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