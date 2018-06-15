新聞透視－防腐劑也失效 誰來監督政府

2018年06月15日 04:10 中國時報 朱真楷

蔡英文總統執政後，社運人士大舉入朝，這種權力結構看似理想，但經過2年試驗，這些曾扮演政府「防腐劑」的社運團體，隨著意見領袖被收編，行政資源透過裙帶關係讓社運界雨露均霑，在吃人嘴軟、出手不打自己人的忌憚下，監督政府的力道已是大不如前。

民進黨長期與社運團體親近，將社運人士納入內閣看似順理成章；但從政治角度來看，這無疑是「防範於未然的收編」。因為馬政府8年執政，從大埔案、白衫軍到太陽花，社運風潮無疑是推倒政權的一大關鍵。

因此，讓反對炮火猛烈的社運人士走進體制，化敵為友，無疑是減弱監督力量的好方法。

不可否認的是，社運人士在掌握行政權後，若能將理想性化為政策，確實能替國家注入向上動能。只是2年過去，昔日這群街頭衝鋒者是否有衝出一條生路，還是反被體制同化？從結果論，應是後者居多。

事實證明，環保律師出身的詹順貴，在環評大會投下深澳燃煤電廠關鍵一票，讓環差案順利通過，無疑是換位置就換腦袋。

或是過去高喊「今天拆大埔，明天拆政府」的農陣，隨著多位幹部入閣，面對前瞻計畫、農地違法蓋工廠擬就地合法等重大爭議，卻是全面噤聲；就連曾大力批評馬政府農業政策的陳吉仲，當官後擱著果賤傷農的慘狀，先以替吳音寧進行政治攻防，令人不禁想問「農陣還是農陣嗎？」

政大法律系學者廖元豪就曾投書本報指出，政黨的基本目標是執政，政客的夢想是當選，社運不是為了執政或連任，而是有自主目標。

此道理簡單，但社運人士要在權力和價值之間取得平衡，顯非易事；加上綠營全面執政，仍身處基層的其他社運人士，面對原本是抗爭夥伴的「官員」，抗議力道減弱也是再自然不過。

穿草鞋起家的民進黨，理應深知唯有讓草根力量茁壯，政府政策才可能更貼地氣。收編社運團體，削弱反對聲音，或許有助政權平穩，但從國家利益來看，無疑是弊大於利。

(中國時報)