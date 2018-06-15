國民黨青壯崛起 江啟臣當選黨團總召

2018年06月15日 04:10 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

國民黨立院黨團昨改選黨團總召，資深立委費鴻泰與青壯派立委江啟臣競爭，被外界形容為「世代之爭」、「鷹鴿之爭」，最後江啟臣險勝費鴻泰，成為最年輕總召。江啟臣表示，面對2018大選，立院黨團將全力支援各地議會選舉，突破民進黨執政縣市的封鎖網，讓中南部議題「燒到中央來」。

江啟臣昨天以17票險勝費鴻泰15票，前立法院長王金平與立委羅明才未在時間內出現投票視同放棄，江啟臣當選後即拜會、請益費鴻泰，兩人握手；此外，「小黨鞭」首席副書記長原本是吳志揚及陳宜民競爭，經協調後，由吳志揚先任本會期首席副書記長。

費、江風格截然不同，成為這次總召選舉被關注的焦點，費鴻泰是資深立委，過去就擔任過國民黨大黨鞭，在黨內屬鷹派。費鴻泰昨雖強調沒有鴿派鷹派的問題，但是緊接著又說，「在野黨就是要對抗萬惡的民進黨！」

被歸類為黨內鴿派的江啟臣，同樣也說黨內沒有所謂世代之爭、鷹鴿之爭，黨團對外「該戰該和，和戰之間要去拿捏，才是黨團的任務」，兩人的回應顯示作風確有不同。

國民黨從第8屆(2016年)國會才開始設總召，46歲的江啟臣是目前最年輕的總召，一直被視為黨內青壯派代表，也不是第一次被拱選大位，上次國民黨改選主席時，就有不少勸進聲；以江啟臣為首的國會透明新連線齊聚了所有黨內青壯派立委，成員約有15人，在34席立委中影響力不可小覷。

江啟臣目前兼任盧秀燕台中市長競選總部主委，昨被問及是否因此無暇輔選台中？江啟臣則強調，他當上總召反而對選戰有加分，他也透露台中市議會國民黨團也非常支持他擔任總召，將來一定會讓立院黨團與全台各地方議會結合，全力輔選2018。

昨天投票前，由總召參選人發表閉門政見，江、費兩人如何看待林為洲事件，也被列為同儕參考，最後由江勝出。

(中國時報)