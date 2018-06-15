增2家純網銀 活化百兆資金

2018年06月15日 04:10 中國時報 張理國 、 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

「金融發展行動方案」主要目標

行政院會昨通過「金融發展行動方案」，以建設台灣為具前瞻性而且具有國際競爭力的金融市場，目標增加銀行業、保險業投資5+2產業、建構國際理財平台、2年內新增超過百檔上市櫃等，期待再挹注近億元資金到各產業。金管會主委顧立雄表示，台灣目前有近百兆元「活血資金」，金融機構就像血管，方案目標就是有效將資金挹注到各個產業。

2年新增百檔上市櫃

行政院長賴清德昨親自出席記者會。賴揆說，在日趨競爭的國際市場上，科技是不可或缺，這次行動方案中也鼓勵結合科技創新，政府開放2家純網路銀行，就是要讓國內實體銀行運用科技持續創新，提供更好的金融服務，推升台灣經濟發展。

顧立雄並說，年輕世代事事依賴手機，不願到銀行接受臨櫃服務，為因應新時代來臨，開放兩家純網銀，希望發揮「鯰魚效應」，快速引導金融業創新，傳統銀行如果沒有威脅感，在金融創新的資源配置就會趨弱。

打造國際化理財平台

這項方案分為「銀行業」、「證券期貨業」、「保險業」及「金融科技」等4大面向，其中放寬銀行投資5+2產業的程序與持股限制，也訂下3年內達到新增國內投資5+2產業金額超過1,500億元的目標。保險局表示，包括投資股票、公司債，以及專案運用等5+2投資，到4月底止已增加了236億元。顧立雄認為，公共建設投資，例如再生能源等，是最需要努力的，「今年或明年力道應該會拉出來」。

賴揆說，政院提出金融發展行動方案是多年來最完整也最全面的一次，希望金融跟產業攜手，盼今年對中小企業的融資可達2700億元，5+2產業是2000億元，讓經濟持續發展，也希望有台商的地方就能有金融單位，讓產業跟金融可攜手進軍國際市場。

賴揆也提及，蔡總統已指示開闢金融商品，特別是長照產業相關保險，這次也有相關設計，至於後續涉及修法等問題，行政院副院長施俊吉及金管會主委顧立雄也會展開跟社會對話機制，必要時也會跟銀行業、證券期貨業、保險業及金融科技業座談。

5倍GDP金融實力雄厚

行政院副院長施俊吉則說，台灣銀行體系有40兆存款、上市櫃公司市值有37兆、保險業資金有23兆元，加起來有100兆元，規模是台灣GDP的5倍、100兆也是政府預算的50倍，可見金融業實力雄厚，政府一定要運用金融力量協助台灣經濟成長。

(中國時報)