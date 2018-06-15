7萬降到3萬多？ 教部稱不可能

2018年06月15日 04:10 中國時報 林志成 、 朱真楷 、 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

公教年金改革7月1日上路，但有老師接到年金改革處分書，宣稱退休金從7萬多降到3萬多、減了54％。教育部昨表示，「這顯然不符事實」，不可能有人退休金被減這麼多，退休教師如果有疑義，可向服務機關(構)學校或各該主管機關尋求正確資訊。

這次年改，許多老師退休金立即減約3成，之後10年內再逐漸減到4成。不過有媒體報導，某位兼領二分之一之一次退休金與二分之一之月退休金退休教師，原本加計18％優惠存款利息每月可領7萬3056元，但7月1日後僅剩3萬3815元、46％，一口氣減少54％。整個教育界簡直「師怨沸騰」，對政府不滿到極點。

教育部昨發布新聞稿指出，經瞭解，這個案例係漏計兼領一次退休金(含兼領一次退之公保養老給付)每月可領之優惠存款利息，所以，第1年每月可領退休所得金額應為6萬2203元，不是3萬3815元。

教育部說明，依公立學校教職員退休資遣撫卹條例規定，選擇兼領月退休金與及一次退休金之教職員每月退休所得，應先依其兼領月退休金與兼領一次退休金之比率及調降方式計算退休所得，最後合計總金額才是真正每月可領的金額。

教育部表示，如退休教職員對退休所得重審通知書有疑義，可直接向服務機關學校或各該主管機關尋求正確資訊。

此外，立院臨時會昨天完成攸關軍人年改的《陸海空軍軍官士官服役條例》修正草案第一輪協商，保留部分共有18條，包含起支俸率計算標準、優惠存款、退將赴陸、離婚配偶請求權、實施日等爭議條文，今天續協商。

(中國時報)