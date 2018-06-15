張忠謀直言 台環境不利創新

台積電創辦人張忠謀（中）14日出席歐商午餐會，談對半導體、創新的看法。（中央社）

友善列印
中國時報
／台北報導

在台歐商關心台灣產業環境是否利於創新，台積電創辦人張忠謀昨直言「No」。他明確指出，由於台灣的文化、習性、做法等各種因素，台灣目前環境並不利於創新，他認為要再10餘年才會改變。

張忠謀昨受邀至歐洲商會午餐會，以「創新、策略和半導體產業的未來」為題，作為退休後首場公開演講。

大陸半導體產業近來發展來勢洶洶，但張忠謀認為，「不會追上」台灣，雖然大陸半導體在10年內會有很大進步，但台積電也在進步，因此兩岸gap(差距）依舊維持在6年。

張忠謀坦言，大陸的確砸下大筆資金投資IC及半導體產業，但與台灣的差距是無法透過「砸錢」可填補，執行力與經驗累積仍然很重要。

一名歐商追問張如何看待大陸半導體的產業發展模式，張忠謀指出，大陸依舊採用「非常大量」（very heavy）補貼；他仍相信自由市場比政府藉產業政策介入較好，但他也強調，這主要適用已開發國家，台灣亦涵蓋在內。

另名歐商則問，台灣經濟環境是否利於創新？張忠謀說，這很難回答，但「沒有」（No）；他說，台灣的環境、文化、習性及做法等，並非利於創新，但他相信會改變，大概再幾十年，現在已較他多年前回國時要好。

張忠謀指出，台積電多年來的規則就是獎勵成功的創新，但更重要的是，「不懲罰失敗的創新」，否則就無法獲得創新的東西，雖然創新的結果未必都好，有時也會帶來損失。

對於他人生至今最大的創新，張忠謀說，就是「運動」，他是到50歲時，某一天起床發現自己老了，若不運動會老得更快，他當時就被慢跑的流行所影響，不過他也打趣地說，雖然有天翻開報紙看到頭條寫著「慢跑之父死於慢跑」，但他並未中斷慢跑的習慣。

張忠謀也預測未來10年世界GDP成長約3％，而半導體產值成長平均4.5至5％，比世界經濟成長更為樂觀。

(中國時報)

7萬降到3萬多？ 教部稱不可能 國銀優存13％退場 不推大水庫

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。