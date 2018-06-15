張忠謀直言 台環境不利創新

2018年06月15日 04:10 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

在台歐商關心台灣產業環境是否利於創新，台積電創辦人張忠謀昨直言「No」。他明確指出，由於台灣的文化、習性、做法等各種因素，台灣目前環境並不利於創新，他認為要再10餘年才會改變。

張忠謀昨受邀至歐洲商會午餐會，以「創新、策略和半導體產業的未來」為題，作為退休後首場公開演講。

大陸半導體產業近來發展來勢洶洶，但張忠謀認為，「不會追上」台灣，雖然大陸半導體在10年內會有很大進步，但台積電也在進步，因此兩岸gap(差距）依舊維持在6年。

張忠謀坦言，大陸的確砸下大筆資金投資IC及半導體產業，但與台灣的差距是無法透過「砸錢」可填補，執行力與經驗累積仍然很重要。

一名歐商追問張如何看待大陸半導體的產業發展模式，張忠謀指出，大陸依舊採用「非常大量」（very heavy）補貼；他仍相信自由市場比政府藉產業政策介入較好，但他也強調，這主要適用已開發國家，台灣亦涵蓋在內。

另名歐商則問，台灣經濟環境是否利於創新？張忠謀說，這很難回答，但「沒有」（No）；他說，台灣的環境、文化、習性及做法等，並非利於創新，但他相信會改變，大概再幾十年，現在已較他多年前回國時要好。

張忠謀指出，台積電多年來的規則就是獎勵成功的創新，但更重要的是，「不懲罰失敗的創新」，否則就無法獲得創新的東西，雖然創新的結果未必都好，有時也會帶來損失。

對於他人生至今最大的創新，張忠謀說，就是「運動」，他是到50歲時，某一天起床發現自己老了，若不運動會老得更快，他當時就被慢跑的流行所影響，不過他也打趣地說，雖然有天翻開報紙看到頭條寫著「慢跑之父死於慢跑」，但他並未中斷慢跑的習慣。

張忠謀也預測未來10年世界GDP成長約3％，而半導體產值成長平均4.5至5％，比世界經濟成長更為樂觀。

(中國時報)