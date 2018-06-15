國銀優存13％退場 不推大水庫

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中國時報
／台北報導

國營銀行13％優存7月起將退場，台銀、土銀、輸銀等工會建議，將13％砍掉部分建立「大水庫」，改善未來年輕行員月退金額偏低問題，財政部長許虞哲直言，推動13％優存退場，國庫署前7年節省支出，減除薪資與公務人員脫勾等配套後，並無餘額，但會盡量讓福利獎金都更優惠，建立依銀行績效加減薪制度。

對於國銀近期將進行罷工投票，許虞哲表示，財政部會盡最大誠意與工會溝通，但事實上，國銀整個待遇不亞於其他勞工，會就整體的社會觀感一體考量。　　不過，國銀員工說，財部為讓國銀薪資與公務人員脫勾，推動薪資齊一化方案，主因過去台銀、土銀為省屬銀行，9職等以上薪資水平低於輸銀，8職等以下則互有高低，為此，設計拉高部分職等薪資的統一標準，但這並非工會提案，為求攬才，財部應思考如何讓年輕人留下來，惟與民營銀行甚至泛公股銀行相較，國銀薪資就是矮人一截，即使未來調薪還須處理用人費率問題。

另就綜所稅扣除額修法，官員說，長照扣除額部分，可以憑證扣除，但會設定上限，不傾向排富。至於薪資減除部分，原考慮就差旅費、行車油費、治裝費、進修訓練費、職業所屬工、商、公會會費、助理費及職業上工具支出等七大項評估，但日前公聽會中，與會者多認為助理費恐有人頭等爭議，應會排除在外。

(中國時報)

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