農民瘋狂搶收 運穀車大排長龍

梅雨鋒面滯留，加上西南氣流影響，台北地區14日午後下起陣雨，路上行人紛紛撐傘或穿上雨衣擋雨。（劉宗龍攝）

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中國時報
社會地方中心／綜合報導
稻農聞雨色變，14日趁未降雨搶收。（周麗蘭攝）

氣象預報有致災性豪雨來襲，農民「剉咧等」，紛紛搶收農作物。雲林82歲張姓老農的一期稻作還要5天才全熟，他寧可提早採收也不願冒險；嘉縣稻農連日心來瘋狂搶收，新港農會運穀車14日大排長龍，一度長達1、2公里。

屏東縣政府指出，春日鄉士文村因豪雨造成部落對外道路落石坍方災情，15日全天停止上班上課。

張姓老農表示，稻子5天後全熟，但前幾天才下一點雨，就有些倒伏，若全面倒伏，屆時割不了一定會發芽，因此特地拜託割稻機提早來，雖然去年此時每百台斤賣1005元，昨日只賣得920元，但也沒辦法，萬一真的下大雨就「去了了啊！」

嘉縣農民聽到有致災性豪雨將至，上周起就瘋狂搶收，溪口鄉農會為此加班到凌晨1、2點；昨因民間委託米廠休息，新港鄉農會運榖車大排長龍。

台南玉井、南化山區昨日下午雨勢漸強，果農擔憂恐因豪雨「泡湯」，冒雨搶收成熟芒果，但也有不少果農因芒果尚未全熟，寧可與天「對賭」不採收。

台中大甲溪畔農民前晚加派人力，趁雨勢來臨前連夜搶收西瓜，避免西瓜被無情大雨沖走或泡水潰爛。

雲林縣西螺果菜市場昨交易量870公噸並未增多，平均交易價格20.3元，比前天19元漲1元，未受大雨來襲消息明顯漲價。西螺果菜市場表示，最近天氣太炎熱，葉菜類不好照顧產量不大，加上前陣子菜價低迷，農民種植意願低，這2天即使搶收也沒什麼菜。高雄梓官區農會12日起已通知農民提早採收葉菜，這2天陸續搶收的蔬菜均已順利運至冷藏庫保存。

花蓮南區玉里、富里鄉有8000多公頃稻米還要等5至10天才能收成，花蓮縣農會總幹事官俊彥說，現在「青粒」米還未成熟，搶割的米品質不好，農民都提心吊膽；但同在南區的金針農，反而期待鋒面與西南氣流帶來的水氣幫助金針生長，明顯與稻農兩樣情。

(中國時報)

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