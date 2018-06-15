監院提案糾正衛福部及內政部！性別制度 漠視雙性人權益

2018年06月15日 04:10 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

聯合國資料顯示，雙性人（天生性器官或染色體等性徵不符合典型的男性或女性）人口約占0.05％～1.7％，推估台灣可能有40萬雙性人。監委認為，政府長期忽視雙性人群體存在，對雙性人在生活上面臨到的性別登記、醫療手術等問題都視而不見，因此提案糾正衛福部及內政部，呼籲政府重視雙性人權益。

被迫過早接受手術

監察院昨通過副院長孫大川及監委高鳳仙的調查報告及提案，孫大川指出，他認識好幾位朋友都是雙性人，他們的生理特徵、性腺或染色體模式不符合傳統的男性或女性定義，有些人的性徵在出生時就顯現，也有人是在青春期後才展現出來，甚至也有人因為婚後不孕，檢驗染色體才發現自己是雙性人。

孫大川說，由於現在的出生登記制度一定要登記性別，雙性兒童在出生時就會被父母決定性別，也常過早被迫接受不當手術，無論兒童或父母都非常痛苦。孫大川說，所以這次的調查報告對內政部、衛福部比較嚴厲，因為現行的性別登記制度和醫療措施，對雙性人群體都非常不友善。

健保照護不夠全面

高鳳仙也說，雙性兒童的父母因為出生登記壓力，常讓小小孩過早進行「正常化」手術，但衛福部卻沒有制定任何相關醫療指引、準則或注意事項，甚至連統計數字都沒有。高鳳仙說，當雙性人進行手術，因為沒有健保給付，常以其他名目做手術，完全無法得知台灣有多少雙性人，且還有許多雙性人沒有動手術，隱藏在社會之中。

高鳳仙提到，雙性人要看診，不容易找到專門科別，也有個案因為染色體問題需要長期施打荷爾蒙，健保卻不給付，這些問題都會影響雙性人的健康照護，衛福部也應一併研議修法，照顧雙性人健保醫療權益。

(中國時報)