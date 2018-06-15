2018年06月15日 04:10 中國時報 洪安怡 ╱台北報導 ╱台北報導

6歲那年動了一場切除手術，丘愛芝從此就被當女孩養著，但成長過程中，外貌卻愈來愈男性化，和女同性戀的一段長達10年的感情，最終因為自己「太像男性」而結束，迫使他重新面對性別議題，更創辦國際陰陽人組織（OII）中文版，成為台灣第一位公開現身的雙性人，持續倡議雙性人運動。

「該用先生還是小姐稱呼您呢？」記者致電詢問的第一個問題，丘愛芝就笑了，從出生至今52年，每當有人問起自己的性別，丘愛芝的第一個反應還是不想回答，因為本來就沒有特定的稱呼給雙性人，「走出門後，性別才會成為我的問題」。

國中時期就讀女校，丘愛芝就覺得自己和別人「有點不同」，卻說不出來那是什麼，高中時沒有發育胸部、沒有出現月經，某次和男同學一起上山露營時，晚上男生摸了過來，他害怕的不是被侵犯，而是自己肚子下方的傷疤被發現，被發現那個不是男生也不是女生的身分。

丘愛芝在28歲那年認識了身為同性戀的女友，兩人交往了10年，最終因為自己太像男生而結束戀情，也再度引爆性別問題；他在42歲那年遠赴美國訪問其他雙性人，也漸漸理解自己天生就是雙性人，擁有子宮跟卵巢、鬍子跟喉結，擁有足夠的女性荷爾蒙和男性荷爾蒙，這樣特別的存在。

而今監委點出雙性人人權議題，丘愛芝認為，手術健保是否給付是其次，反倒是社會應該要給予大眾清楚的治療權教育，讓雙性人知道不需要因為社會主流意識而改變自己的身體，「我的性別不會只有一種答案」，至於身分證的性別登記，他認為刪除欄位是最理想狀況，不需要從性別欄位就開始分化，只是現階段要做不容易。

(中國時報)