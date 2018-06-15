衛福部傾向個案認定、及早處理

2018年06月15日 04:10 中國時報 倪浩倫 、 魏怡嘉 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

監察院昨對衛福部、內政部提出糾正，衛福部指，雙性人常因染色體異常或疾病造成，實在很難訂出準則，且若待他們成年才自行決定性別，也會牽涉到健康、適應和身心發展等狀況，實務上，仍建議採個案認定，由多名醫師會診，做出最大利益的判斷。

雙性人體內同時擁有男性及女性性器官，像是上帝不小心開了個玩笑。北榮遺傳諮詢中心主任牛道明曾收治一名孩子，出生就同時擁有陰莖、睪丸、卵巢及子宮，且兼具男性及女性的染色體，經醫療團隊整理各檢查數據及國內外文獻後，做出「當女性」的建議，家長也完全尊重，經藥物治療及手術摘除男性性器官後，該女童現已就讀大學。

北榮重建整形外科主任彭成康表示，嬰幼兒透過影像評估及染色體檢查，經醫學判定，大多可及早找出擁有雙性性器官的問題，及早為雙性人做出性別決定，免除日後生活適應上的困擾，現很少待長大後才做另一性器官的摘除。

關於健保給付，衛福部健保署醫管組長李純馥表示，若為體內同時有二種性器官而進行其中一性器官摘除，健保是有給付，但如果是變性手術，不在健保給付範圍之內。

至於身分證性別欄如何改進，內政部說，明年將換發的新身分證設計規畫，尚未決定要不要設性別欄，行政院性別平等處下旬將召開跨部會會議，討論要不要在性別欄給予第3性、其他註記或無性別註記，若有共識，最快月底送賴揆拍板。

(中國時報)