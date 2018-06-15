估央行連8凍 升息在下半年

2018年06月15日 04:10 中國時報 洪凱音 、 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

美國聯準會如預期宣布升息1碼，並暗示今年還有3次升息，態度偏向鷹派，拖累亞股普遍走跌，台股更是帶量走低，終場大跌159點，最後以1萬1013.98點作收，「萬一」差點不保；新台幣則是連6貶，終場貶值4.8分，以29.938元對1美元，創近半個月新低價。

相較於亞股，歐股在歐洲央行宣布維持3大利率不變後，開平走高，德法股市昨天盤中還大漲超過1.5％。美股13日收盤大跌119點，14日以紅盤開高後，出現震盪走低，NASDQA早盤則維持強勢，突破7748點，再創新高。

NASDQA早盤 一度創高

對於美國加速升息，大陸人民銀行公開市場操作利率則按兵不動，下周四將召開理監事會的台灣央行，利率政策究竟跟誰？王道銀行董事長駱錦明認為，台灣雖難置身事外，但升息應會在下半年，「連8凍」機會高。

事實上，央行總裁楊金龍先前就已為是否升息漏了口風，除了「台、美兩國情況不同」的談話，觀察央行3月理監事會議議事錄摘要，持續釋出「鴿」派訊息推估，上半年幾無升息可能，下周宣布利率不變將成定局。

行庫主管分析，雖然台美利差會影響到資金移動，但這還是其次，主因是台灣今年消費者物價指數（CPI）預估值為1.49％，未達2％的升息警戒點，加上負的產出缺口持續擴大，若貿然升息，恐壓抑經濟復甦動能。

駱錦明分析，美國升息後，預期歐洲下半年會繼續執行購回公債，且整個國際的利率偏低，現在經濟發展、消費指數也慢慢升高，全球利率升高的趨勢一定會來，台灣無法置身事外。

駱錦明認為，美國升息對金融業是利多，因為美國利息的調漲，可為金融業帶來利差擴大，因應全球升息趨勢，台灣央行也將跟進，只是沒那麼快，至於時點，預估可能會在下半年。

全球利率走高 金融利多

國泰證期研究部分析師蔡明翰分析，雖然聯準會升息在預料之中，但今年底前還有2次升息的談話內容偏向鷹派，導致投資人不安，美股立刻震盪反映，影響亞股走勢；不過，好消息是，美國科技股表現仍強勢有撐、美元指數並未轉強，不必悲觀看待。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，今年電子上游零組件財報表現亮眼，匯聚人氣讓資金動能不致潰散，第2季加權指數在內資支撐下相對持穩，有利第3季電子股旺季走強。

(中國時報)