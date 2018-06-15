估央行連8凍 升息在下半年

美國聯準會（fed）13日如期加息25個基點，再加上市場預期美鷹派抬頭，今年可望升息4次，不僅道瓊指數大跌119點，在擔心資金撤出亞洲與新興市場國家下，亞洲股市全綠，台股匯市也應聲大跌。（法新社）

友善列印
中國時報
／台北報導

美國聯準會如預期宣布升息1碼，並暗示今年還有3次升息，態度偏向鷹派，拖累亞股普遍走跌，台股更是帶量走低，終場大跌159點，最後以1萬1013.98點作收，「萬一」差點不保；新台幣則是連6貶，終場貶值4.8分，以29.938元對1美元，創近半個月新低價。

相較於亞股，歐股在歐洲央行宣布維持3大利率不變後，開平走高，德法股市昨天盤中還大漲超過1.5％。美股13日收盤大跌119點，14日以紅盤開高後，出現震盪走低，NASDQA早盤則維持強勢，突破7748點，再創新高。

NASDQA早盤 一度創高

對於美國加速升息，大陸人民銀行公開市場操作利率則按兵不動，下周四將召開理監事會的台灣央行，利率政策究竟跟誰？王道銀行董事長駱錦明認為，台灣雖難置身事外，但升息應會在下半年，「連8凍」機會高。

事實上，央行總裁楊金龍先前就已為是否升息漏了口風，除了「台、美兩國情況不同」的談話，觀察央行3月理監事會議議事錄摘要，持續釋出「鴿」派訊息推估，上半年幾無升息可能，下周宣布利率不變將成定局。

行庫主管分析，雖然台美利差會影響到資金移動，但這還是其次，主因是台灣今年消費者物價指數（CPI）預估值為1.49％，未達2％的升息警戒點，加上負的產出缺口持續擴大，若貿然升息，恐壓抑經濟復甦動能。

駱錦明分析，美國升息後，預期歐洲下半年會繼續執行購回公債，且整個國際的利率偏低，現在經濟發展、消費指數也慢慢升高，全球利率升高的趨勢一定會來，台灣無法置身事外。

駱錦明認為，美國升息對金融業是利多，因為美國利息的調漲，可為金融業帶來利差擴大，因應全球升息趨勢，台灣央行也將跟進，只是沒那麼快，至於時點，預估可能會在下半年。

全球利率走高 金融利多

國泰證期研究部分析師蔡明翰分析，雖然聯準會升息在預料之中，但今年底前還有2次升息的談話內容偏向鷹派，導致投資人不安，美股立刻震盪反映，影響亞股走勢；不過，好消息是，美國科技股表現仍強勢有撐、美元指數並未轉強，不必悲觀看待。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，今年電子上游零組件財報表現亮眼，匯聚人氣讓資金動能不致潰散，第2季加權指數在內資支撐下相對持穩，有利第3季電子股旺季走強。

(中國時報)

接班人亮相 徐旭東嫌兒子中文不…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。