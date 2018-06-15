接班人亮相 徐旭東嫌兒子中文不好

遠東集團董事長徐旭東之子徐國安（右）。（黃琮淵攝）

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中國時報
／台北報導

遠東集團董事長徐旭東之子徐國安昨日首次公開受訪，引發接棒聯想。徐旭東表示「沒有沒有」，還不算是啟動接班布局，除了徐國安中文還不夠好，要他明年用中文接受採訪外，還連說4次有很多關卡要過，比方像是沒辦法很好的面對「記者哥哥姊姊」。

遠傳昨日召開股東會，現場最受注目的不是徐旭東，而是向來低調的「遠東集團神祕貴公子」徐國安。相較於上周出席裕民股東會時快閃離開，昨日徐旭東倒是相當大方介紹徐國安給媒體認識，並首度受訪。

徐國安先用生澀的中文，以「謝謝大家」作開場白，自我介紹是遠東集團創新長，第一次參加遠傳股東會；雖然略顯緊張，不過當被問到如何跟父親合作時，他倒是以「他（指徐旭東）是我老闆」幽了一默。

徐旭東說，徐國安擔任創新長之後，「他（徐國安）批評我很多」，認為全世界速度都很快，集團在工業4.0、自動化、數位化的腳步可以快一點，「但我覺得我已經很快了」。

對於徐國安的接班表現？徐旭東罕見流露嚴父的慈愛，直言「他算努力」，至於給兒子打幾分、有沒有及格？則回應：「及格，當然及格」，不諱言在接班路上壓力很大，「他自己會協調，這是沒有辦法的」。

徐國安為伊利諾理工大學設計學院碩士，最突出的經歷是在美國海軍陸戰隊服役4年，當過少尉排長，參與過伊拉克戰爭，應是國內企業界中唯一上過前線、打過仗的接班人。

(中國時報)

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