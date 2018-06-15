為客戶圓成家夢 許妙至主動出擊

2018年06月15日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

原本家住南投中寮鄉，歷經921強震後，移居台中南屯的信義房屋南屯東興店專員許妙至，對為客戶圓成家夢充滿熱情，曾在百貨擔任婚鞋專櫃人員，後轉行房仲，為客戶尋找溫馨居所，她說「從等候客戶上門購鞋，到主動出擊為客戶找尋合適住家，後者的成就感是賣婚鞋無法比擬的。」

今年才29歲的許妙至在賣婚鞋時，被同事稱為「妙麗」，她總如哈利波特劇情中的女主角，貼心可人充滿智慧，協助準新娘找到合適婚鞋，到了信義房屋，她則被同事暱稱為「妙妙」，努力為賣方打點好物件，以最好賣相爭取買方青睞，對上門的買方，也會盡心篩選出最合適的居所。

南屯有不少老公寓，使用空間大，總價低，頗受買方青睞，不過，最令許妙至難忘的是，一位原在新竹工作的單親媽媽，為就近照顧母親，將工作遷回台中，並打算賣掉台中老公寓，購買電梯大樓，照顧老小，但新竹工作忙碌，台中老公寓又年久失修，漏水、壁癌嚴重，賣相不佳。

「這樣的產品難以好價格賣出！」許妙至說，為提升產品價值，即便正值盛夏，氣溫飆升，穿著套裝衣裙的她，與店裡的熱心同事，捲起袖子，將屋頂雜草清空，並塗上厚厚的防水漆。「記憶猶新的是那防水漆是綠色的，漆完後收工才驚覺，與同事的鞋子都『綠油油』。」

受訪當天，許妙至也忙著帶著裝修師傅到打算出售的老公寓，研究裝修事項。詢問為什麼要做這麼多？老舊公寓總價不高這麼費力的結果值得嗎？許妙至不加思索地說，「客戶忙、又信任我，能協助多少，就做多少！」

這股熱心勁，感動著所有被她服務過的客戶，許妙至說之前那位單親媽媽，回台中，將老公寓售出後，也委託她購買電梯大樓，後來她老闆要租辦公室，也主動為許妙至牽線。

剛開始從事房仲時，沒熟客，無法達成她自己心中訂下的月月成交目標，但許妙至的努力沒白費，去年她便達到每月都成交的目標，繳出南屯區業績TOP 1的漂亮成績單。

(中國時報)