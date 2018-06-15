端午連假 預售市場重案搶進

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中國時報
／台北報導

看好端午連假售屋契機，建商紛紛祭活動、搶推案！號稱市場最熱重畫區的央北重畫區即重案競出，愛山林總經理張境在指出，「波爾多」第1期已熱銷8成5 ，故推出總銷110億的2期乘勝追擊，進場潛銷。創意家也表示，總銷60億的央北最大面積、最高樓層案「全陽大璽」也將在端午連假正式公開。

愛山林董事長祝文宇指出，今年房價緩漲是必然的，不過讓利多的產品賣很快，房市開始在動，消費者漸出籠，每到假日旗下代銷案來客數比以往多約5成，但能否成交除看單價，還要有未來性。

「全陽大璽」專案林世偉指出，該案擁有逾3000坪大基地，興建4棟大樓及1棟獨立休閒會館，休閒設施十分多元外，還擁有近千坪花園，產品也十分多元，包括23、30、34、50坪，單價約59至69萬元。已規畫在連假首度公開4種不同設計的樣品屋，供民眾參觀。

另許多案場也趁端午連假推出賞屋活動，興富發旗下「中山凱宴」、「興富發大悦、「巨人」、「博識」、「潤隆」、「悦誠」六大案各依不同客源屬性推出賞屋好康，像是「興富發大悦」推出賞屋拍照打卡按讚，送野餐墊；「巨人」在17日搭漫威電影風潮，推出親子手作漫威英雄香包活動。「悦誠」也祭出臉書粉絲頁留言、預約，送火烤兩吃優惠。

創意家也指出，在北市推出的如「帝璽」、「東騰藍」，也於端午連假推出活動，稀有Tesla預約車款試駕，或是端午節訂屋送Dyson品牌家電以及防蚊香氛磚手作活動等。

(中國時報)

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