大同設太陽能電廠 養殖戶丟文蛤抗議

2018年06月15日 04:10 中國時報 胡欣男 ／台北報導 ／台北報導

大同公司擬增資在台南七股設置太陽能電廠，當地養殖戶不滿大同未經環評，卻要在非工業用地種電，奪走漁民生計；況且七股是台灣文蛤最重要產區，也是黑面琵鷺棲息地，廢水汙染可能重演當年鎘米事件的生態慘劇，20多名養殖戶昨北上到大同公司抗議，並至證期局遞送陳情書。

台南海岸資源促進會的會長陳皇州與養殖戶在大同公司外拉布條高喊：「反種電！要生存！大同公司踹共！」並朝象徵大同電廠的看板丟擲文蛤，表示反對立場。養殖戶憂心，若清洗光電板的廢液造成汙染，整個魚塭都會完蛋。

陳皇州表示，七股沿海養殖戶面積約1200公頃，半數以上居民從事養殖相關產業；光電業者以1年20萬元租金搶租魚塭種電，比一般租金高了近10倍，養殖戶反而租不到地，更擔心汙染會破壞生態，文蛤養不活。

中華金融人員暨投資人協會祕書長尚潔梅也到場聲援養殖戶，他強調，大同以投資太陽能電廠等名義辦理現金增資，卻沒向相關單位提出申請，更未經環評，目的是釋放利多消息，炒作股價。

尚潔梅說，現增目的既不存在、也不可行，他要求證期局調查大同董事及獨立董事是否包庇護航，移送檢調偵辦，退回增資案。

去年12月21日，大同前董事長林蔚山主持董事會決議，投資23億元建置台南七股漁光特區的太陽能電廠。今年2月1日，董事會再通過第2階段太陽能相關投資，累積將於七股建置120MW的太陽能電廠。

尚潔梅指出，大同沒有取得七股的地主、養殖戶、市府、台電、經濟部能源局和環保署的同意，董事會就決議在七股投資1期、2期的太陽能電廠。他抨擊，「從頭到尾都是假投資案，增資理由根本不存在，證期局應依法退件，徹查大同董事會決議過程是否涉及刑責」。

對此，大同行政管理處處長陳正坤回應指出，該案仍在申請中，一定會經合法程序與環評，將與漁民溝通，依法辦理。

(中國時報)