人生勝利組 讓人羨慕又嫉妒！世足5大「金」童 梅西、C羅最會賺

2018年06月15日 04:10 中國時報 黃及人 ／專題報導 ／專題報導

隨著2018年俄羅斯世足賽14日開踢，這些菁英球員當中到底誰最會賺？根據《富比世》才剛公布的世界運動員收入排行榜，前5強當中就有梅西（第2）、C羅（第3）與內馬（第5）等今年世足賽球員入圍，可見足球員有多會賺錢！

梅西 當今最高薪球員

才剛破紀錄第5度拿下歐洲金靴獎的阿根廷知名球星梅西，去年11月跟巴塞隆納續簽年薪8000萬美元合約，讓他成為當前最高薪足球員，加上Adidas、開特力、百事可樂、華為等廠商贊助，讓梅西成為本屆世足賽最會賺錢的人。

C羅 廣告贊助賺飽飽

頂著社群媒體擁有3.2億粉絲的光環，C羅無疑是世界上最知名的運動員，才跟皇馬拿下第5次歐冠冠軍的他，未來3年平均年薪仍超5000萬美元，除了NIKE、賀寶芙、EA SPORTS等贊助，個人品牌「CR7」也幫他賺進不少錢。

內馬 比詹皇還會吸金

內馬去年8月從巴塞隆納轉會巴黎聖日耳曼簽下5年超過6億美元的天價合約，加上跟NIKE、紅牛、吉列、麥當勞等廠商贊助合約，讓內馬比騎士「小皇帝」詹姆斯還會賺，不過比起賺錢，內馬更盼能在今年世足賽一雪4年前恥辱。

普巴 號召粉絲做公益

以怪異髮型著稱的法國中場球星普巴，效力英超曼聯讓他擁有2000萬美元年薪，也與Adidas有10年贊助約，收入雖梅西、C羅與內馬之間有段差距，但他今年3月歡慶25歲生日號召自己690萬臉書粉絲投入公益，令人印象深刻。

咬人蘇 負面新聞精彩

生涯充滿「手球」、「咬人」等負面新聞的烏拉圭球星蘇亞雷斯，最令人印象深刻的脫序行為，還是2014年世足賽最後1場小組賽，竟在場上咬了義大利對手，引爆全球熱議，也遭FIFA禁賽9場，但他仍擠進今年世足賽5大多金男行列。

(中國時報)