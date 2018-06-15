蘿蔔看世足－C羅首戰 全是愛恨情仇

2018年06月15日 04:10 中國時報 （作者李弘斌為3屆世足轉播講評）

從去年底世足分組抽籤出爐，B組將由西班牙vs.葡萄牙就吸引全球目光，16日凌晨兩隊就要碰頭，局面又更有意思。在西甲聯賽揚名立萬的葡萄牙隊長C.羅納多，已表示將離開母隊皇家馬德里，而西班牙又剛經歷易帥風波，成為C羅「料理」鬥牛士的最佳時機。

C羅在2009年夏天加盟皇馬迄今，生涯成就也攀上新高，他幫助皇馬在5年內4度稱霸歐冠，包括今夏完成3連霸，自己也贏得4座國際足總金球獎。同樣在效力皇馬期間，C羅也於2016年帶領葡萄牙贏得歐洲國家盃冠軍，在職業賽、國家隊都達到巔峰。

但過去一年來，C羅和西班牙、皇馬的關係都不順遂。去年6月C羅被控逃漏1470萬歐元的肖像收入所得稅，傳出他在法院憤怒表示，以前在英格蘭踢球沒有這種問題，放話想離開西班牙。皇馬方面，因為高層的續約加薪承諾沒有實現，也讓雙方的關係一度緊張。

外界不止一次傳出C羅對皇馬高層灰心、想要離開的消息，但C羅在球季前半狀態低迷，也遭到不少皇馬球迷批評。儘管後段恢復水準，不過在歐冠3連霸後，他竟自爆下個球季將離開皇馬，雙方的摩擦似乎確實存在。

回想起2006年C羅首次參加世足賽，8強對英格蘭之戰，他故意去惹毛當時在英超曼聯的隊友魯尼，導致魯尼動怒被紅牌罰下。當時他還得意的對場邊使了個眼色，但為了國家隊求勝不惜犧牲職業隊同袍情誼，也種下日後離開曼聯的因子。

這一次，C羅在西班牙與皇馬踢球的日子可能真要落幕。對比12年前的他，33歲的C羅也許成熟許多，但可能是他最後一屆世足賽，求勝欲望有增無減。雙牙之戰外界原本多看好西班牙，如今鬥牛士正值換帥風波，C羅首戰會有什麼樣的表現，令人期待也值得玩味。

(中國時報)