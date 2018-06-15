世足》埃及梅西復出 雙牙對決吸睛

2018年06月15日 04:10 中國時報 陳志祥 、 黃邱倫 ／綜合報導 ／綜合報導

2018年世足賽15日賽程表

2018世足賽14日開踢，15日起就有連場好戲，被譽為「埃及梅西」薩拉的肩膀傷勢已癒，可望出馬對陣A組勁敵烏拉圭，16日凌晨更有B組「伊比利雙雄」西班牙vs.葡萄牙的精彩好戲，被認為是B組冠軍的決定戰。

今年葡萄牙的戰力不能小覷，過去在歐洲舉辦世足賽（1966、2006年），葡萄牙只要拿到門票都能打入4強。C.羅納多是葡葡牙的攻擊靈魂、防守依靠佩佩，新生代球員安德瑞席爾瓦、葛瑞洛等若能適時接續，將是贏球的重要關鍵。

西葡之戰被稱為「巨人對撞」，從2010年以來，C羅參與對決西班牙的4場比賽拿下1勝3敗，原本今年葡萄牙與戰力平均的西班牙呈現「五五波」，如今西班牙陣前撤換主帥，改由耶羅掌兵符，讓這場對戰充滿「變數」。

A組埃及對決烏拉圭，則是兩大射手薩拉vs.蘇亞雷斯的精彩好戲。薩拉本季在英超攻入32球，改寫原本由蘇亞雷斯共同保持的31球紀錄。但薩拉在歐冠決賽被皇馬球員拉莫斯拉倒在地，導致肩膀受傷，幸好他13日開始隨隊練習，球隊也在14日正式發布薩拉已復原，首戰可望順利出賽。

第3次征戰世足賽的埃及，前兩次都止步分組預賽，而且勝場數尚未開張；烏拉圭雖為首屆世足賽王者，不過自1970年之後已有48年不曾贏過預賽首戰。

世界排名18的烏拉圭陣中擁有攻堅利器蘇亞雷斯與卡瓦尼，後場由隊長高定坐鎮，陣容比埃及完整。此役薩拉能發揮出幾成功力將是勝負關鍵。

B組的首戰是摩洛哥對上伊朗，摩洛哥經過20年等待再度殺進32強，而且在資格賽痛對手，3戰全勝踢進12球、沒有丟掉1球，凸顯絕佳的防守能力與團隊攻擊，「黃金左腳」的齊亞赫是摩洛哥的進攻主將。

伊朗是本屆世足賽黑馬之一，在亞洲區資格賽唯一不敗勁旅，甚至直到資格賽最後一戰，才讓對手攻破大門，有攻、有守與好教練，成為奪勝的本錢。

(中國時報)