世足花絮》非亞神鷹出沒 32強綽號揭祕

2018年06月15日 04:10 中國時報 陳志祥 ／綜合報導 ／綜合報導

2018年世足賽32支球隊都有自屬綽號，形形色色不一而足，在歐洲、非洲與亞洲都有「神鷹」出沒、隊數最多，稱為「雄獅」的隊伍居次，也有「咖啡農夫」、古老的「法老王」、「部落戰士」等，這些稱呼都能拉近球迷的距離。

世足賽的各國球迷加油時，不一定要喊著自己國家名字，而是高喊球隊綽號，這些綽號代表民族文化、歷史背景、地理環境與國旗顏色，不少綽號配合自己的語言發音，他國球迷不一定聽得懂。

稱做「雄鷹」的隊伍包括奈及利亞「非洲雄鷹」、波蘭「波蘭之鷹」（Polish Eagles）、沙烏地阿拉伯「西亞綠隼」（Green Falcons）、塞爾維亞「藍鷹軍團」（Orlovi）與突尼西亞「迦太基之鷹」。

比較少見的綽號是澳洲「足球袋鼠」（Socceroos）、哥倫比亞「咖啡農夫」（Cafeteros）、哥斯達黎加「Ticos 」（對哥國人俗稱）、烏拉圭「部落戰士」、秘魯「印加軍團」（Incas）、埃及「法老王」（Pharaohs）、丹麥「丹麥火藥」與冰島「Strakamir Okkar」（我們的男孩之意）。

阿根廷的綽號「藍白軍團」、西班牙「紅色怒火」（La Furia Roja）、葡萄牙「城堡軍團」（Seleccao das Quinas ）、俄羅斯「這一隊」（Sbornaya），德國也是「這一隊」（Die Mannschaft）、但是一般都叫「德國坦克」，而巴西稱為「我們選的」（Selecao ），外界叫「森巴軍團」。

(中國時報)