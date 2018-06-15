習會蓬佩奧 美承諾堅持一中

2018年06月15日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 林勁傑、／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧14日抵達北京，先後與大陸國務委員兼外長王毅以及國家主席習近平會面。蓬佩奧會晤王毅時，就雙邊關係、涉台問題及半島局勢等交換意見，雙方會後共同見記者，王毅說，陸方關注美方近來在台灣問題上的表現，敦促美方恪守一個中國原則及陸美三個聯合公報規定，停止美台官方交往及任何政治聯繫，慎重妥管處理涉台問題。

習、川皆表態珍惜友誼

隨後，大陸國家主席習近平也親自接見了蓬佩奧。時值陸美關係多事之秋，蓬佩奧此行被視為觀察雙方關係溫度關鍵指標。這次習接見了蓬，反映陸方重視陸美關係，儘管矛盾重重，仍願意敞開大門與美方溝通。

習近平表示，對蓬佩奧就川金會所通報信息感興趣，強調自己與美國總統川普，始終保持良好工作關係，及親密的個人友誼，兩人就陸美關係事情能即時交換意見，就共同關心的重大地區問題，亦有很好交流。蓬佩奧感謝習近平接見，表示川普很珍惜與習近平的個人及陸美關係，並稱期待能在幾星期至幾個月內實現半島無核化。

蓬佩奧昨上午結束韓國行後，下午旋即飛抵北京與王毅展開會晤。

談及陸美關係，王毅提醒，「希望美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，妥善處理涉台問題。」蓬佩奧則回應，美方在台灣問題上的立場沒有變化，將繼續堅持一個中國政策。

美肯定陸斡旋朝核問題

王毅表示，「川金會」把朝鮮半島核問題納入對話正確軌道，陸方也將繼續為政治解決相關問題發揮建設性作用。蓬佩奧則稱，美方高度評價陸方為推動解決半島核問題及川金會所發揮的積極作用。

談及陸美關係發展，王毅稱，下階段陸美雙方要重點做好兩方面工作。一是不斷為合作增添動力；雙方要辦好4個高級別對話機制第二輪對話，「要通過雙贏而非雙輸、做加法而非做減法的方式妥善解決經貿問題。」

「妥善化解合作中遇到的阻力，」王毅強調，共同利益和對話合作才是陸美關係主流，不能讓分歧和摩擦來定義兩國關係。蓬佩奧則說，美方願與陸方一道，拓展合作，應對挑戰，探討發展長期性的戰略關係。

面對陸美貿易議題，王毅在會後記者會上稱，希望美方不要再單方面採取任何非建設性的行為，為下一步磋商製造新障礙。陸美間的競爭應該是在超越自我而非取代對方；要不斷掃除兩國關係發展道路上的「絆腳石」，避免兩國關係受到新的干擾。

(中國時報)