對朝釋善意 美韓軍演無限期暫停

2018年06月15日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普於川金會後宣稱將停止美韓聯合軍演。圖為2016年7月，美韓的陸戰隊士兵在南韓浦項市聯合演習。（美聯社）

南韓總統文在寅14日表示，如果美韓朝持續相互對話，可以考慮停止舉行韓美聯合軍演。美國一名高層官員則告訴法新社，美韓大型軍事演習已「無限期暫停」。另外，兩韓當天在板門店重啟將軍級軍事會談，專家認為美韓軍演可能是議題之一。

文在寅14日下午在青瓦台主持國家安全保障會議時表示，北韓若認真落實無核化措施，美韓朝針對消除敵對狀態的對話能繼續，就有必要秉持兩韓在《板門店宣言》達成共識的互信精神，靈活改變對朝軍事施壓的局面。南韓也將慎重考慮（停止）美韓聯合演習的問題。文在寅指示與會人員與美方密切協商具體事宜。

文在寅說，「文金會」與「川金會」接連成功，並安排後續會談，為兩韓關係和朝美關係進入互相促進良性循環發展軌道奠定了基礎。他希望北韓制定更具體的無核化履行方案，美方則盡快推出相應的綜合措施以快速落實川金會共識。

據法新社報導，美國政府一名高層官員表示：「朝鮮半島的重大軍事演習已無限期暫停。」美國有線電視新聞網（CNN）等媒體引述知情官員的話說，川普政府最快14日將宣布停止籌備8月與南韓的「乙支自由衛士」聯合軍演。川普在新加坡宣布將停止美韓軍演，國務院與五角大廈正在討論如何兌現他的承諾。

川金會後，五角大廈未能針對美韓軍演表現出與川普相同的態度，外界懷疑川普做出暫停軍演宣示前，是否徵詢過軍方建議。

14日當天，兩韓將軍級軍事會談上午10時在板門店北韓一側的「統一閣」舉行，南韓國防部負責兩韓事務的金杜均少將率領代表團在板門店跨過中線進入北韓一方，與北韓陸軍中將安益山率領的朝方代表團會晤。

雙方重點討論緩解軍事緊張、何時舉行防長會談等事宜。這是時隔11年，兩韓再次舉行將軍級軍事會談。據信，這次會談，朝方將要求南韓正式承諾不再與美軍進行聯合軍演。

(中國時報)