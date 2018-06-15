2018年06月15日 04:10 中國時報 楊家鑫 、 王莫昀 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美貿易角力戰火再起。外媒報導，儘管最終清單規模將比初步清單略減，但川普政府正準備在未來一周對500億美元大陸商品加徵關稅，最快可能今日就採取措施。大陸外交部則回嗆，如果美方出台包括加徵關稅在內的貿易制裁措施，雙方此前談判達成的所有經貿成果將不會生效。

美國宣稱最快在15日公布對陸加徵關稅貨品清單，但等不及美方落鎚，經濟部昨天就先出手，經濟部貿調會14日裁定，自陸進口碳鋼冷軋鋼品、不銹鋼熱軋鋼品等5項產品涉反補貼及反傾銷（雙反）的調查，對產業有造成實質損害疑慮，將移請財政部進行傾銷及補貼事實調查，如最後認定傾銷、補貼成立，再交貿調會就產業損害進行最後調查。

《華爾街日報》引述知情人士透露稱，早在G7峰會前，白宮、美國商務部、財政部及美國貿易代表辦公室等官員已開過會議，一致認為美應對陸加徵關稅。

路透報導，川普今與首席貿易顧問會面，決定是否啟動對500億美元中國產品加徵關稅的計畫。有知情人士更稱，美方貿易代表萊特希澤辦公室，今將公布最終清單，主要是科技類產品。

對此，大陸外交部發言人耿爽昨稱，陸美經貿關係本質是合作共贏。大陸一貫主張，雙方在相互尊重、平等互利基礎上，通過對話協商妥善解決有關經貿問題，縮小分歧、擴大合作。

耿爽強調，美國商務部長羅斯率團來北京，與陸方磋商，取得具體進展。陸發表聲明稱，「如果美方出台包括加徵關稅在內的貿易制裁措施，雙方談判達成的所有經貿成果將不會生效。」

路透也稱，如果川普決啟動徵稅，還不清楚會何時實施。

(中國時報)