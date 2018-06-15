加薩染血 聯大譴責以色列暴力

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中國時報
／綜合報導

聯合國大會13日舉行兩場攸關今年以巴衝突的表決，阿拉伯和伊斯蘭國家所提、譴責以色列動用暴力鎮壓在加薩示威巴人的決議案，以壓倒性多數獲得通過。力挺以方的美國則提出譴責巴人反抗運動「哈瑪斯組織」煽動暴力的修正案，但以些微之差未能過關。

譴責以色列決議案，由阿爾及利亞、土耳其和巴勒斯坦代表提出，在聯大193會員中獲得120票支持，美國等8票反對，另有45票棄權。美國在1日在安理會動用否決權，導致類似決議案無法過關，阿、土另起爐灶，改向聯合國大會提出。

決議案譴責以色列對巴勒斯坦平民「過度使用武力」，建議聯合國秘書長古特瑞斯應採取「國際保護機制」，保護加薩和約旦河西岸的巴勒斯坦人。內文還譴責從加薩發射火箭至以色列平民區，但未提涉發動攻擊的政軍組織哈瑪斯。聯大決議沒政治約束力。

加薩走廊自3月30日起爆發「返鄉大遊行」，巴人在加薩和以色列邊界示威，以軍對巴人開火，造成至少129名巴人死亡，大多數是手無寸鐵的平民，另超過3800人受傷，其中死傷最慘烈的是5月14日，當天美國正式把駐以大使館，從特拉維夫遷往耶路撒冷。

以國以致命武器對付示威巴人的舉動招來國際批評，但以色列也指控，死者當中許多人是武裝民兵，而控制加薩走廊的哈瑪斯藉示威做掩護，對以軍發動攻擊並摧毀邊界。

表決前，美國駐聯合國大使海利女士批評，這項決議案的本質，就是企圖藉由譴責以國，獲取政治籌碼，它「徹底片面偏頗，對屢次在加薩挑起暴力的哈瑪斯，卻完全不提，」她譴責阿拉伯與伊斯蘭諸國「攻擊以色列已成他們最愛的政治運動。」

至於稍早由美國提出的譴責哈瑪斯修正案，得到62票支持，58票反對，另有42票棄權，大會主席宣布，聯大投票必須超過3分之2門檻，但海利援引另一條文，只需多數決。大會就海利的申訴表決，美方仍以66對73票敗陣。

(中國時報)

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