4分鐘即時樂 直播狂吸數10億

2018年06月15日 04:10 中國時報 謝明俊 ／台北報導 ／台北報導

世足賽開踢，全球掀起賭盤熱，北市警方在賽前破獲一個跨國網路直播簽賭公司，該公司總部設在緬甸，在東南亞多國及台、港等地都設有分支部門，卻是透過「即時樂」方式，每4分鐘就開出獎號，提供東南亞及大陸等地區賭客上網簽賭，營業金額高達數10億，警方逮捕76人，訊後依賭博罪嫌送辦。

警方表示，這個跨國網路直播簽賭公司名為「華夏」，是隸屬於一名江姓陸商所成立的緬甸亞大國際控股集團旗下，公司總部設在緬甸，並在泰國、越南、菲律賓、台灣、香港等地都以科技公司名義成立分公司，負責不同業務。

陸商首腦 總部設緬甸

以台灣分公司為例，該集團分別在台北市信義區以及新北市板橋區租下3間辦公室，各設立客服部、機房、風險控管部等，台灣民眾並不能在台下注簽賭，藉以迴避司法責任。但檢警認為該集團在台設立機房，直播開獎畫面，已構成賭博罪嫌。

警方指出，該簽賭網站經營網路直播即時樂開獎，民眾上網購買點數，再以點數下注選定若干號碼，依照即時樂浮球機開出號碼，決定中將與否，獎額分別有5星、4星、3星、2星、1星等。每隔4分鐘就開獎1次，簽注速度非常快。初估整個集團營業金額高達數10億台幣以上。

賭站內訌 女揭發集團

月前，一名女子前往該公司應徵工作，上班幾天後與公司幹部因薪資問題發生不快離職，女子憤而到信義分局報案，經組成專案小組擴大追查，發現去年8月間，就在其它地點查獲該集團分公司前身。

專案小組前天分別前往忠孝東路4段、基隆路1段以及板橋文化路等3個地點執行搜查，警方到基隆路該公司辦公室時，裡面正在透過據稱有獨家專利權的「即時樂浮球機」進行開獎活動，警方當場蒐證查扣，並查扣74部電腦主機、教戰手則、公司帳冊等證物。

逮捕76人 多位熟面孔

警方發現公司裡有多位熟面孔，他們見到警方大呼倒楣，隨即逮捕台灣分公司曾姓女幹部等共76人，將深入解析帳冊資料，釐清簽賭客人數目以及營業金額。

(中國時報)