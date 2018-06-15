國民黨竹縣議員選將 黨部共同登記

2018年06月15日 04:10 中國時報 邱立雅／竹縣報導

國民黨中央徵召新竹縣副縣長楊文科參選新竹縣長，大勢底定後，藍營縣內議員、鄉鎮長、村里長代表等地布局也紛紛啟動，14日新竹縣議長張鎮榮率部分藍營議員共同到黨部登記，展現藍營團結氣勢，不過原有意要參選縣長的副議長陳見賢則表示「火車已到站」，自己將不會登記參選議員。

陳見賢表態不選議員

張鎮榮14日上午率黨內議員登記參選，包括陳凱榮、鄭清漢、吳淑君、陳正順等人。總計縣議員24人、鄉鎮市長共15人登記參選，僅剩寶山、新埔、五峰3鄉鎮未有議員參選人領表，而關西鎮長人選可能在民調後採徵召的方式推派參選。

「盼黨內同志拋棄個人意見，全力打贏這場選戰。」張鎮榮表示，選情有許多的複雜性與不確定性，但黨中央已決定徵召楊文科參選縣長，希望黨內同志能團結一致，一起加油打贏選戰。

國民黨沒有分裂本錢

陳見賢則表態不參選議員，他比喻「火車到站就要下車了，要不然坐過頭還要補票。」並稱政治並非人生的全部，只要有心為社會做些事情，「不一定要站上政治舞台。」

陳見賢呼籲黨內同志一定要團結，因民進黨在全台氣勢較強，國民黨沒有分裂的本錢，在新竹縣藍大於綠的基礎下，勝選機率還是非常大。同時陳見賢也希望楊文科帶領黨內「小雞」，努力向前衝，讓黨籍提名的參選人都安全上壘，為國民黨保住新竹縣的藍天。

(中國時報)