反對性侵治療所 鎮民將抗爭

2018年06月15日 04:10 中國時報 楊樹煌 ／南投報導 ／南投報導

衛福部草屯療養院傳出將設置「性侵害加害人刑後強制治療處所」，引起草屯鎮民強烈反彈，15日將至草療舉白布條抗議；草屯療養院14日表示，該院各類型病床已不敷使用，根本無空間可設置，請民眾勿以訛傳訛。惟草屯分局為防意外，將動員警力嚴陣以待。

傳聞一出 民眾驚慌

草屯療養院於1983年成立，是中部重要的精神科專科教學醫院，核心任務為提供精神病人完善的醫療照護，除一般成人、兒童青少年精神科，還包括毒品藥物成癮治療。

因外傳衛福部將在草屯療養院設立「性侵害加害人刑後強制治療處所」，讓草屯鎮民相當緊張，鎮民代表莊士傑、新庄發展協會簡百聰、草屯鎮里長聯誼會長張育誠等，15日將率近百位民眾前往草療抗爭，表達堅決反對設立性侵害加害人刑後強制治療所。

莊士傑和張育誠強調，設立性侵犯治療所讓鎮民最憂心的是，性侵犯的再犯率非常高，周邊住戶將隨時處在戒慎恐懼中，居民安危誰來保障？地方堅決反對草療設置該類場所！

草療空間 不敷使用

草屯療養院表示，性侵害加害人刑後強制治療處所並非想設就可設，必須經政府整體性完整評估；何況該院住院中的千餘位精神病人都是功能退化、弱勢的個案，需要該院提供完整且持續的治療。

草療指出，目前該院各類型病床已不夠用，那有空間可設性侵害加害人刑後強制治療處所？且考量整體精神病患的照護，更不適合在草療院區設該類處所，盼不要再以訛傳訛，造成民眾無謂恐慌。

(中國時報)