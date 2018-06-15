藍綠皆整合膠著 無黨籍突圍

陳子敬(中)宣示參選到底決心，勤訪基層以爭取選民認同。（陳子敬提供）

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中國時報
／台南報導
許忠信每周拋出1個選戰主題，希望用政策贏得選民青睞。（曹婷婷攝）
林義豐（中）是政治素人，投入台南市長選戰以來，以創意獲得選民注意。（林義豐提供）

年底台南市長選戰藍綠、無黨共5人參選，藍綠整合現階段仍無進展，以無黨籍身分參選的許忠信、陳子敬、林義豐分別為學者、前警察局長與企業家，各自代表不同領域參政，為這場選戰增添不少話題。

許忠信 自認是最接地氣

兩屆台南市長選舉都是藍綠對決局面，今年有5人參選，國、民兩黨提名人腹背受敵。深綠背景的成功大學法律系教授、前台聯立委許忠信此次以無黨籍身分參選，採取每周1議題的選戰策略，企圖贏得中間選民認同，近日便針對溪北邊緣化、農產品出路及警消權益為主題，以政策說帖展現參選決心。他說，自己以學者身分深入民間、了解民瘼，雖無任何政黨、財團當靠山，但自認是最接地氣的人選。

陳子敬 公開信打溫情牌

無黨籍的前台南市警察局長陳子敬將在30日成立大新營競選服務處，宣示參選到底決心，615警察節前夕，43年警職資歷的陳子敬也以「給警察的一封公開信」大打溫情牌。

「年金改革紛爭未歇，看到政府無視訴求，徒然派遣在職警察來對付退休警察，拒馬一次比一次架得更高，雙方身心同樣受創，情何以堪！」他說，如有幸當選，絕對優先兌現提升警察安全的諾言，缺額儘速補齊、勤務合理分配、裝備及時汰舊換新及合理福利與津貼。

林義豐 創意打響知名度

經營建設公司的林義豐近期以「Crazy　Friday」網路行銷影片成功吸引網友目光，他在臉書宣布7月14日、15日2天將在平實公園跟新營各辦一場電音趴晚會，他說，把活動也搬到新營，目的是展現解決溪北邊緣化的決心，兼顧溪北發展。

林義豐強調，台南未來若想作為指標性的觀光重鎮，最需要的就是與世界接軌，「Crazy Friday Music Festival 瘋狂星期五國際音樂節」目前確定將邀請亞洲百大、南韓前十大「DJ TAJO」、全日本最炙手可熱的「DJ YUMMY」來台，他強調「這才是真正打開台南觀光大門。

(中國時報)

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