世足熱 飯店揪球迷預測冠軍

2018年06月15日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

2018世界盃足球賽14日正式開打，高雄各家飯店搶攻世足熱商機，紛紛祭出優惠，並揪球迷預測冠軍奪大獎。英迪格酒店端出歷屆冠軍組合餐、住房優惠；H2O水京棧酒店推瘋世足住房專案；高雄國賓飯店及君鴻酒店則推啤酒無限暢飲。

英迪格 高空足球盛典

英迪格酒店高空酒吧「高空足球盛典」在巨幅投影牆直播賽況，推6人歷屆冠軍組合餐。Pier No.1特調以前5屆世足冠軍國家國旗配色Goal Bomb、百威啤酒買3送1。消費滿千可參加預測冠軍，抽住宿券、5000元抵用券等。入住每晚3600元）。

H2O水京棧酒店有高雄唯一高空透明泳池夜店酒吧Pool Bar，以500吋大螢幕轉播世足，冠軍預測摸彩每日抽出千元禮券、住宿券等好禮。「瘋世足住房專案」兩人同行每房平日5700元起。

水京棧 500吋大螢幕

高雄國賓飯店1樓酒吧架設50吋大螢幕直播賽事，並推出「世足雙人套餐」含美式炸物、德國豬腳、香腸拼盤與啤酒，每套1299元+10％。i River自助餐廳假日午、晚餐加碼供應Suntory啤酒無限暢飲。

國賓、君鴻 啤酒暢飲

君鴻國際酒店世足賽期間至39F大廳酒吧、百匯自助餐廳消費滿千元或點選大廳酒吧House wine1瓶，即可參加冠軍預測，有機會獲天天吃到飽，或酒吧8月份不限時段每日3小時無限暢飲。此次特別與海尼根合作，生啤酒買2送1，2人同行消費滿千元，再贈「英式炸魚柳」。

喝酒過量 有礙健康

(中國時報)