爆乳網紅出庭 H奶女模成嬌點

辣模辛尤里（右）14日至北院出庭，好友H奶辣模兔寶（左）陪她出庭，兔寶穿著一襲低胸平口小可愛，展示姣好身材，頓時成為法院焦點。 （郭吉銓攝）

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中國時報
／台北報導

常在臉書上分享前凸後翹Ｆ奶辣照的「爆乳女模」辛尤里，成為網紅後，被陳姓女網友PO文指她會「勾引男人、下賤」等，案經辛尤里提告，陳被依公然侮辱罪起訴，台北地院昨開庭，在另名H奶女模「兔寶」陪同下出庭，兔寶凸出身材意外成為焦點，辛尤里說，此事造成她很大困擾，希望法官判陳女重刑，讓她得到教訓。

陳姓女網友去年11月在「爆料公社」PO文指辛尤里，「就是不喜歡那種喝醉跟男人在夜店喇舌的，她喝醉行徑多不檢點！都已經是個孩子的媽媽了，還到處勾引男人，實在搞不懂？」等語，案經辛尤里提告，檢察官認為，陳女在擁有數萬人的臉書社團發表的言論，已損及辛尤里名譽和貶低社會評價，依公然侮辱罪起訴。

北院昨開庭，辛尤里誤把北檢當成北院，直接到北檢法警室報到，恰好巧遇正在守候韓國瑜的大批媒體，她和同行的「兔寶」，瞬間成為焦點。

一向以性感形象示人的辛尤里，出庭穿著端莊，不如「兔寶」來得吸睛，她告訴法官，希望加重陳女刑期，「判太輕恐怕無法讓她獲得警惕」。她表示，不可能原諒陳女，因為陳女開庭前仍在微博、臉書罵她，很多內容都不是事實，說著說著不禁哽咽。

北院上月開庭，陳女被拘提到案後，當庭認罪。昨再開庭，陳女仍未到，法官諭知因全案沒有要調查事項，將改成簡易判決結案宣判。

(中國時報)

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