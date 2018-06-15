狠Ｋ頭 ２保育員暴虐幼童

2018年06月15日 04:10 中國時報 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

台中再傳托嬰中心虐嬰事件！1歲2個月大的陳小弟6日回家後，被家長發現左小腿肚有條紅紫痕跡，仔細檢查右手、臀部都有瘀青，陳媽媽透過警方看到監視畫面中，保育員疑似持棍將兒子帶進廁所，還重手打兒子的頭，昨忍不住泣訴要求市府不該再讓施虐的托嬰中心繼續營業。

被指控的托嬰中心回應，錄影帶中保育員只是摸頭，並非如家長說的那麼嚴重，對於不當移動小孩方式，坦承有疏失，會加強教育訓練與管理。

陳媽媽指出，孩子回家後發現大腿等處有傷痕，立即要求托嬰中心提供監視錄影帶卻遭拒，經報警請求保全監視畫面，才在8日看到畫面，孩子被抱到監視器死角的廁所，老師手中疑似拿著棍子，也看到孩子單手被老師拉起來，甚至壓頭、被拳頭打。

調閱4日監視器畫面，更看到另名老師用單手拉孩子的手肘，騰空移到另一個位置，並壓住孩子的頭，握拳、用手關節敲孩子後腦勺，孩子當場大哭起來。

陳媽媽說，托嬰中心事後雖道歉，卻說孩子非24小時都是他們帶的，「讓我很不能接受」，希望警方還原真相，也希望虐童的托嬰中心不應再營業，尤其2名動粗的保育員分別是負責人的女兒及媳婦。

昨也有1名自稱離職員工者向媒體投訴，指該托嬰中心遇到幼兒哭鬧不停時，動不動就把孩子關到小房間，或帶到其他老師看不見之處，嚴重時還會拿橡皮筋彈，或以背包肩帶打孩子。托嬰中心對此僅表示，交由法律處理。

台中市社會局表示，該托嬰中心是「托育一條龍」協力托嬰中心，2016年評鑑為甲等，市府每3年辦理托嬰中心評鑑，每年會不定期稽查；家長已決定對翁姓保育員提出傷害告訴，社會局正著手調查是否有不當對待情事，若調查屬實，將依法撤銷保母資格及嚴懲托嬰中心。

(中國時報)