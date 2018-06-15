不堪勤業務繁重 麻豆警備隊長自戕

2018年06月15日 04:10 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

警察節前夕，台南市警察局麻豆分局警備隊長許文福，14日晚間結束巡邏勤務，在埤頭派出所車棚持警槍朝頭部自轟一槍，值班員警聽到槍聲衝到現場，許仍有意識，隨即送醫急救，目前尚未脫險。許妻透露，先生最近因為勤務繁重，體力透支，工作壓力很大，可能因此想不開。

51歲許文福，警專6期、警大二技69期畢業，2000年曾得過警察獎章，台南縣市合併後先後擔任佳里派出所長、永康派出所長，3年多前調升麻豆分局警備隊長迄今，任內表現正常，在長官眼中是個認真負責的主官，今年3月時曾因輸尿管結石住院治療，隨即出院執勤。

昨晚，許員到埤頭派出所執行巡邏勤務，7時50分返所交班後，獨自走到車棚，持配槍朝頭部自轟，值班員警聽到槍聲衝到車棚，只見許倒在地上，左頭部滿是鮮血，仍有意識，通報消防局送醫。

許妻任職於佳里分局督察組，聽到消息趕赴醫院等候，她說，警備隊人力吃緊，許文福6月初支援保民組，辦理選舉與巡守隊業務，夜間又要支援派出所勤務，既要巡邏又要值班，體力透支，責任心重，使得壓力很大，上周原要回雲林老家幫祖先移靈，卻因業務重不敢請假，內心相當自責，感覺他身心非常疲憊。

麻豆分局表示，許員個性內向，工作表現正常，昨天下午在分局例行周報上未發現有異狀，由於未留遺書，原因仍待釐清。

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(中國時報)