童腸病毒險害命 疑家屬帶病毒回家

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中國時報
／桃園報導

近期已奪2命的腸病毒伊科病毒11型，桃園有4歲女童也感染併發症重症，調查發現女童未就學，推測是家屬將病毒帶回家導致，衛生局提醒，家長返家應先更換衣服並洗手，再接觸家中幼兒，避免腸病毒感染。

腸病毒伊科病毒11型上月起疫情升溫，迄今已有2名新生兒死亡，桃園市也出現今年首例的感染併發重症的腸病毒個案，染病的4歲女童5月初曾出現發燒、咳嗽等感冒症狀，就醫診斷為一般感冒，因反覆發燒住院、有肺炎症狀，6月初開始出現下肢無力情形，醫院採集檢體檢驗為伊科病毒11型陽性，成桃園重症首例。

衛生局疫調發現，患病女童尚未就學，平時由家屬照顧，初步推論感染原因應為家屬自社區將病毒帶回家中導致，女童在妥善治療後已逐漸康復，目前於一般病房恢復中。

衛生局長王文彥說，腸病毒伊科病毒11型感染的個案大多為輕症，未滿月的新生兒因抵抗力比較差，感染伊科病毒11型則可能會引起嚴重的敗血症，孕母則很可能透過胎盤或母嬰接觸傳染給新生兒，呼籲最常接觸新生兒的媽媽、家屬及訪客要接觸寶寶時，務必要先更換衣服及徹底洗手，以免將病毒傳染給新生兒。

衛生局提醒，家長返家應先更換衣服並洗手，再接觸家中幼兒，可避免腸病毒感染，強調新生兒感染腸病毒症狀常不典型，初期會有發燒、活力不佳、食慾降低等情形，並容易引發心肌炎、肝炎、腦炎、血小板下降、多發性器官衰竭等重症徵狀，提醒照顧者加強管理。

(中國時報)

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