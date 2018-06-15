iicake蛋糕毛巾咖啡館 伊莉特進駐

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中國時報
／雲林報導

今年3月間無預警歇業的雲林縣虎尾iicake蛋糕毛巾咖啡館，確定由伊莉特美妝集團進駐，並採異業結盟保留毛巾文創特色，目前正加緊整修改裝中，預計趕在暑假前完竣，以「伊莉特美妝小白宮」全新面貌問世。

全國第一家蛋糕毛巾創始店虎尾iicake創立5年，因整體觀光產業不振波及而虧損，3月間宣布無限期歇業，引起各方矚目，伊莉特創辦人蔡志弘也十分關注。

伊莉特企畫總監洪素莉指出，把毛巾和美妝結合堪稱絕配，是該創辦人的神來一筆，因為iicake除了是台灣毛巾文創的領頭羊外，也曾以「巾豔深秋─6吋銀杏蛋糕毛巾」為主題，參加大陸南京「最浦口」文創產品設計大賽，並拿下文創優秀獎，基底不錯，無預警熄燈讓許多人惋惜，美妝和毛巾密不可分，是最佳結盟，必能讓兩種產業共榮。

迥異於過去iicake的可愛溫馨風，伊莉特美妝小白宮以浪漫的歐式風格為營造主調，首創名畫莫內花園實境、門口還有金字塔、小噴泉、玫瑰花等。

原iicake負責人林穎穗已獲聘為伊莉特文創事業部總監，也是未來伊莉特美妝小白宮的現場主管。

洪素莉表示，伊莉特美妝小白宮不但保留了iicake的亮點與業務，還增添伊莉特自家的各種新科技發明與無限創意，包括融合東、西方及貫穿古今的美妝新視界，有東方美妝文物風華展，還可倘佯西方保養化妝美學的前世今生，揭開香水與精油的神祕面紗。

洪素莉說，改裝工程已近尾聲，應該可以趕在暑假旅遊旺季前完工，屆時將重新開幕，該集團有信心開館後成為雲林的新地標，並為地方觀光帶來無限契機。

(中國時報)

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