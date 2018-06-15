舌尖上的音符 開起餐廳音樂會

高雄春天藝術節《舌尖上的音符》室內音樂會，音樂名家與主廚攜手帶給觀眾聽覺、視覺與味蕾結合的獨特體驗。（文化局提供）

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中國時報
／高雄報導

去年高雄春天藝術節推出的《舌尖上的音符》室內音樂會引起很大迴響，今年再度量身打造4套主題式的精緻音樂特餐，國內外音樂名家與主廚帶給觀眾聽覺、視覺與味蕾結合的獨特體驗。

去年度首度推出別開生面的音樂與美食的跨界交流，令許多觀眾回味無窮，今年繼續邀請高雄在地優秀團隊「對位室內樂團」擔綱音樂演出推出升級版，並邀來在高雄具知名度的4家品味餐廳帕莎蒂娜法式餐廳、Thomas Chien法式餐廳、Qubit Cafe巨蛋會館、典藏駁二餐廳參與合作。

文化局表示，每場音樂饗宴約180分鐘，包含用餐與餐後的60分鐘音樂會，讓同時喜愛音樂與美食的觀眾，能享受音樂與舌尖共舞的獨特經驗。

4場夢幻饗宴的美食與音樂的搭配很特別，帕莎蒂娜法式餐廳推出「法式箏宴」晚宴，搭台灣古箏音樂家謝岱霖與弦樂四重奏。Qubit Cafe巨蛋會館推出「森林夢交響」午宴，以清新蔬食搭配著古典音樂大師巴哈、韋瓦第、莫札特、海頓、葛利格等經典樂曲。

Thomas Chien法式餐廳則於午晚宴推出「經典維也納」，特邀奧地利低音提琴大師漢斯．酷斯托尼，詮釋莫札特經典維也納風華。典藏駁二餐廳的午宴推出「熱情探戈狂響」，邀斯洛維尼亞手風琴家潘默士與旅德台灣單簧管音樂家劉凱妮詮釋多首阿根廷手風琴大師皮亞佐拉經典樂曲。

(中國時報)

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