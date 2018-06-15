司法獒犬落選 警察殺手出線

2018年06月15日 04:10 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

3名一二審檢察長出缺，法務部檢察官人事審議委員會昨開會後，原先民選委員挑出6名人選中，有「司法獒犬」之稱的台南高分檢檢察官洪信旭落馬，改由「警察殺手」高檢署檢察官郭永發出線。法務部長邱太三將由這6人中，挑選出3人派任。

民選的9位檢審會委員前天召開會前會，討論後建議出6人名單，包括高檢署襄閱主任檢察官費玲玲、高檢署主任檢察官呂丁旺、高檢署檢察官毛有增、法務部參事林豐文、廉政署組長汪南均和洪信旭，不過昨天人審會後，郭永發出線，其中汪南均、郭永發2人之中，將有1人調派連江地檢署檢察長。

汪南均曾任台北、新北地檢署主任檢察官，偵辦過網路傳銷商遭搶案、處理過張安薇赴馬來西亞旅遊遭綁架案。

另郭永發則是同期同學中是第1位派主任檢察官，也是首位派二審的檢察官。

郭永發曾辦過調查局前局長葉盛茂涉嫌隱匿陳水扁洗錢公文案，有「警察殺手」的封號，也曾在特偵組歷練。這次打敗曾在偵辦高雄市正副議長賄選案時，羈押正副議長朱安雄、蔡松雄，被檢察官私下封為「司法獒犬」的洪信旭。

此次3個一二審檢察首長職缺，分別是檢察總長江惠民留下的台中高分檢檢察長職缺，及花蓮高分檢檢察長林朝松10月屆齡退休和連江地檢署檢察長職缺。

(中國時報)