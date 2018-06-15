警超級任務 牽起失落50年緣分

2018年06月15日 04:10 中國時報 邱立雅／苗栗報導

400元的恩情難忘懷，50年後重啟緣分，讓兩名八旬翁都淚眼相擁。陳姓男子50年前退伍時，想留在台北發展，無奈阮囊羞澀，便向苗栗籍的郭姓同袍開口，郭男豪氣借出半年薪水救急，但退伍後兩人便失去了聯繫，陳男一直將這分情誼掛年在心，憑著稀薄的印象找上苗栗警察幫忙。

陳男偕同妻子日前找上苑裡分駐所，向警方表示想要找一名1942年左右出生的郭姓男子。陳男表示，50年前在台北當兵，與郭男兩人交情特別好，自己因想留在台北打拚，但卻身無分文，想跟郭男借錢。當時郭男月薪僅85元，竟一口氣借出400元，讓陳男大為感動，承諾來日必定奉還，不料退伍後兩人就失去聯繫，讓從陳男一直將此事記掛心頭。

陳男憑藉稀薄的印象，向警方表示恩人郭男似乎是住在苗栗海線，加上年籍資料等線索，警方透過警政系統查找，果然有一名男子完全符合，警方隨即撥電話給郭男，但因事件年代久遠，郭男表示對此毫無印象。

由於陳男提供的線索太少，警方於是將電話交給陳男，讓兩人親自對話。陳男問郭男：「你不是幫韓國大使開過車嗎？」郭男一聽大為驚訝，只有親近好友才知道的事情，陳男居然也說得出來，再加上幾個關鍵字，讓兩人找回了所有記憶。

郭男放下電話後趕赴分駐所，闊別50年的軍中同袍就此相見，陳男一見恩人出現，眼眶頓時泛淚，直說：「沒想到真的見到你了。」兩人在分駐所擁抱，此情此景也讓在場員警為之動容。

陳男隨即請太太提領4萬元現金，堅持要交給郭男，感謝當年他慷慨解囊，讓他人生有了穩固的第一步，後來順利的進入大企業，事業平步青雲從高階主管退休，多年來只有找到恩人一事讓他記掛心頭不忘，同時也感謝警方完成超級任務，讓他不留遺憾。

(中國時報)