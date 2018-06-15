漁民陳情 太陽能退出養殖區

2018年06月15日 04:10 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣口湖鄉漁業養殖區與太陽能板設置區域重疊致使漁民與太陽能業者搶地，漁民引水梧滯洪池將設置太陽能板也引發漁民恐慌化學清潔劑危及水質，200多名漁民14日到縣議會陳情，議會決議在太陽能設施自治條例未出爐前，縣府應停審所有申請案。

200多名漁民拉白布條「失策綠能毀掉農漁業」、「太陽能退出養殖區」在縣議會大門前陳情，議長沈宗隆、縣議員蔡孟真、黃文祥、林建鴻、林深、陳俊龍等人接受陳情書。

漁民表示，口湖鄉養殖漁業區被政府不當畫入綠能設施範圍內，縣府還要在梧滯洪池南池辦理太陽能發電計畫，滯洪池是魚塭地養殖用水區，太陽能板清洗化學藥劑恐汙染水質，希望縣府廢止梧滯洪池太陽能發電計畫，及暫停發放養殖區綠能設施容許使用申請。

黃文祥、林建鴻、陳俊龍、李明哲等多名議員在總質詢接連質疑縣府遲遲不制定自治條例，對太陽能業者大開方便之門。

蔡孟真表示，農委會今年5月15日重新公告地層下陷區，卻把應該排除的區域繼續納入，真正的地層下陷區排除在外；(木宜)梧滯洪池南池尚未取許可就進場施工，縣府也未制止。

縣長李進勇答覆，218公頃重疊區完全排除是否適當，縣府尊重地主意願，若有意願將請公所統籌向農委會申請恢復畫設。5月15日前已送案的太陽能設置案，縣府原本已停止受理審查，但農委會函覆應依照程序審查。

李進勇與議員們舌戰不休，主席副議長蘇俊豪裁示自治條例未出爐前，縣府應停審所有申請案，梧滯洪池的太陽能探勘工程停工。

(中國時報)