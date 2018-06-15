挺蕉農 義美連續2周大收購

桃園市長鄭文燦（右二）與義美公司總經理高志明（右一）吃香蕉力挺台灣農民。（甘嘉雯攝）

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中國時報
／桃園報導

台灣香蕉近日產量過剩、價格大跌，義美公司14日宣布收購200公噸香蕉「力挺台灣農民」，總經理高志明宣布義美已連續2周購買台灣香蕉200公噸冷凍供未來加工使用，桃園市長鄭文燦表示，若國內食品廠採購當地原物料加工使用，他建議經濟部、衛福部給予租稅優惠。

鄭文燦建議租稅優惠

高志明表示，香蕉短時間內豐收很難處理，但義美願意收購200公噸香蕉送進冷凍庫，相信價格很快就可以恢復，並且要支持農民，義美還特地邀請高雄旗山蕉農郭泰呈北上參加記者會。

郭泰呈感謝義美食加採購200公噸香蕉，他代表蕉農表達感謝，農委會農糧署長陳建斌表示，政府將在北、中、南部建立農產品物流中心，將來可將農產品保鮮、低溫保存解決。

高志明表示，義美不會與任何人競爭做鮮食，而是直接送到冷凍庫保存至少1到2年再加工使用，對於香蕉盛產過剩，他提出解決方案指出，香蕉盛產短期較難處理，如果政府宣布購買2000到3000公噸青香蕉直接送冷凍庫保存，香蕉將可馬上回到一個水準。

鄭文燦表示，香蕉不是只有一種吃法，除果肉外、香蕉皮也很有價值，可以做成多樣產品，義美是國內食品的龍頭廠，在食安檢驗、產品開發及在地採購等方面表現都很優異，率先採購200公噸以上香蕉，不僅支持蕉農，也幫助穩定香蕉價格。

支持蕉農也穩定價格

另外，高志明也針對「用湯匙喝」珍珠奶茶做出回應，他說，手搖飲店不可能提供不銹鋼湯匙，未來若使用塑膠湯匙，對限塑更沒幫助，呼籲政府決策前要考量民眾接受度，他相信業界會逐漸研發可分解吸管或其他替代方案，像義美也有較粗的捲心酥，口徑足以吸飲珍珠奶茶，但有不耐久、變軟的問題，後續仍願意協助研究。

(中國時報)

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