市長訪日宣傳花博 府會互嗆

2018年06月15日 04:10 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市長林佳龍14日率團搭乘首航班機前往東京，宣傳年底的台中花博！國民黨市議員楊正中等抨擊，中市財政每況愈下，林佳龍每年出國旅費預算居高不下，成效讓市民無感。新聞局長卓冠廷反駁，林市長每年出國預算已較前市長減少1/3，台中在辦喜事，部分民代卻用錯誤資訊在潑糞，市民會很遺憾。

議員批林 頻出國花費高

林佳龍14日率領民進黨團市議員及市府官員等，搭乘台中首航班機直飛東京宣傳花博，一行人並參加在東京成田機場舉行的歡迎典禮及剪綵儀式，及台中花博日本宣傳記者會等。

楊正中、顏莉敏表示，根據市府提送市長林佳龍出國支出專案報告，統計至106年底核銷完畢經費，林佳龍及其所屬人員共花783萬元納稅人血汗錢出國，還不包括107年林佳龍去新加坡、以色列、韓國、墨西哥、日本等國的經費。

市府說明 達成城市交流

楊正中說，日前市府曾表示「林市長次數不會超越胡市長！」林佳龍這次訪日已是任內第15次出國，早就超越胡市長4年出訪12次。

卓冠廷則指出，林市長上任後，編列出國的預算已從胡前市長最高每年1200萬元，逐年降低至780萬元，僅有胡前市長的2/3；林市長出國都為台中市達成多項城市交流，增進國際能見度，對將舉辦的花博與東亞青奧都有很大幫助。

卓冠廷強調，林市長出訪荷蘭就與2022花博主辦城市阿密爾市達成互相參展協議；出訪日本、韓國與蒙古拜會，成功爭取將台中優勢項目自由車與輕艇列入2019東亞青奧競賽項目中，議員勿故意視而不見。

(中國時報)