1元搭電動巴士 嘉縣衝運量

為提高電動巴士的運輸量，嘉義縣政府自7月1日起針對「166高鐵嘉義站-鹽水」路線試辦1元銅板價搭乘優惠。（呂妍庭翻攝）

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣兩條電動巴士路線平均一班載客量才3人次，挨批效益太差，為刺激營運量，縣府將優先針對「166高鐵嘉義站─鹽水」路線試辦1元銅板價搭乘優惠，且沿線鹿草、義竹鄉有設站的村里，只要有民眾從該村落站牌上車，將以1人20元方式補貼給村辦公室，回饋經費由電動巴士業者全額買單，欲藉養客提升運輸量。

一班載客僅3人次 挨轟

由阿里山客運經營的電動巴士去年2月上路，兩路線「西濱快捷線」與「高鐵嘉義站─鹽水」一天各跑18班次，平均月搭乘人次約2000多人，平均一班搭乘人次3人，因營運績效低，遭議員林秀琴質疑宣導不夠，14日縣議會總質詢，林秀琴再度關心營運狀況，建設處長林永福首度透露已規畫一套回饋機制。

168線將轉手經營 減虧損

林永福說，166路公車是第一條直達長庚醫院的公車，現阿里山客運主動提出回饋合作模式，獲沿線村長支持，自7月1日起至年底，將針對「高鐵嘉義站─鹽水」線推出「166路人人1元搭車」的搭乘優惠，除持有愛心敬老卡和身心障礙民眾仍享有額度內免費搭乘優惠，所有民眾不分里程、區段，都只收1元。

另為鼓勵村長協助接送長者到站牌搭公車，業者也加碼回饋，只要有1位民眾從村內的站牌上車，村辦公室1個人頭可獲得20元補貼，除讓偏鄉居民多一個「行」的選擇，也希望沿線民眾都能體驗電動巴士的舒適，培養搭乘公共運輸的習慣。

至於168線「西濱快捷線」目前有包括嘉縣公車處共3家業者在經營，雖公路總局有補助，縣公車處依舊虧損連連，林永福規畫待合約期滿，把營運權轉由阿里山客運經營，縣府可減少每年8、900萬元虧損。

(中國時報)

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