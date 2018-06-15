竹塹中元城隍祭 8月10日登場

2018年06月15日 04:10 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

農曆7月鬼門開，新竹都城隍廟年度盛事「竹塹中元城隍祭」，將在8月10日子時起正式登場，安排夯枷解厄、查夜暗訪、城隍爺威巡遶境賑孤，今年特別與台北霞海城隍廟聯辦「城隍威靈啟航」儀式，預計將吸引數以萬計的信眾朝聖，熱鬧可期。

新竹都城隍廟是全台位階最高、建廟最久的城隍廟，是新竹人的信仰中心，每年農曆7月城隍祭典，廟方承襲百年傳統，遵循古禮舉辦夯枷及繞境儀式，近幾年更增添文創特色，讓傳統文化與時代接軌，創造民俗新價值。

市長林智堅14日赴城隍廟為中元祭造勢，期待系列活動將讓全台民眾更認識新竹，將象徵城隍威靈的大旗及啟航順利之鑰，授予由都城隍爺神尊與Q版大爺、二爺神偶組成的重機車隊，重機車隊隨即直驅台北霞海城隍廟，祈求活動圓滿。

城隍廟總幹事鄭耕亞說明今年祭典流程，「福門大開，神鬼啟航」的鬼門開儀式，將於8月10日子時（晚上11點）率先登場，緊接著是11日（農曆7月初一）下午4點的「揪團夯枷，消災解厄」活動，即日起到8月6日開放線上報名，也可在活動當天親赴現場登記。

夯枷儀式每年皆吸引數千人前往朝聖，透過城隍爺的赦免，將頸上象徵枷鎖的夯枷卸下，象徵將過去1年的災難和罪惡化解，線上報名還可獲得專屬好禮，對於未參與過的民眾，不妨把握機會參加體驗。

8月23日登場的「查夜暗訪，祈福平安」儀式，城隍爺大少爺將以威武之姿上街頭夜巡，庇護居家平安。25日「城隍威巡，遶境賑孤」則為祭典重頭戲，主辦單位特別注入人文及宗教元素，盼吸引更多年輕族群目光，讓文化永續傳承。

(中國時報)