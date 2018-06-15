嘉市慶警察節 市長議長鬥嘴鼓

2018年06月15日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市警察局14日舉辦107年第40屆警察節慶祝大會，因警察局長詹永華日前在議會被議員「請」出議場，市長涂醒哲、議長蕭淑麗為此抬槓，會中表揚模範警察第一分局勤務指揮中心主任張聰洲等141人。

涂醒哲說，「警察局詹局長跟我一樣鬱卒，我被趕出議場，詹局長比較好的是被議員請出議場，議員不疼，市長疼」，請大家為局長加油打氣。

蕭淑麗反駁說，有多位議員特地來參加警察節慶祝活動，非如涂市長所說議員不疼警察及局長，警察是高風險、高壓力的工作，藉此機會向警察致敬致謝。

模範警察張聰洲自警校畢業後，從基層員警做起，共服務39年，屢破機車搶奪案、強盜案。鑑識楷模巡官陳玟華說，採證辦案要設想自己是嫌犯，用「同理心」循線採跡證，必有收穫。鑑識楷模偵查佐吳嘉財說，去年底有年約60歲婦人數天未出門，疑似死亡多日，他到現場卻發現婦人手指動了一下，趕緊叫救護車救回婦人，很欣慰能救人一命。

涂醒哲共表揚模範警察第一分局勤務指揮中心主任張聰洲、刑事鑑識楷模巡官陳玟華、偵查佐吳嘉財等2人、績優員警副局長邵明仁等30人、資深績優警察獎章副局長邵明仁等46人、績優警友呂清喜等16人、績優義警楊志龍等11人、績優義交李明忠等5人、績優民防賴龍江等10人、績優守望相助隊王張秋菊等12人、績優志工曾陳駿容等8人。

(中國時報)