前國手裝盲詐保 發監暫緩執行

前手球國手陳敬鎧（左二）。（曹明正攝）

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中國時報
／高雄報導

前手球國手陳敬鎧（見圖，曹明正攝）被控裝盲詐保，因詐欺罪判刑1年2月定讞，雖可易科罰金，但遭追徵不法所得522萬元無力繳還，原定14日發監執行，經民間司改會多次聲援，高雄地檢署14日開庭後考量他的身體狀況等因素，諭知暫緩執行。

改名陳宥憲的陳敬鎧14日開庭前表示，這幾天的心情都在調適中，家人也非常擔心，一直到開庭前，除了很緊張，也很難過，因為不知道下一步該怎麼辦，更希望檢察官可以給他機會，讓他在外工作，分期繳錢。

他哽咽地說，因不曉得入監後的生活要怎麼過，只能一直說服自己沒事了，但其實內心是有很多的不舒服、不愉快，但他必須堅強起來，為自己的官司努力。得知暫緩執行，他則謝謝檢察官給他機會，也謝謝外界關心。

14日陪同陳敬鎧出庭的有義務律師簡凱倫、法扶專職律師李秉宏等人。司改會說，檢方原要求先追徵不法所得，再讓陳敬鎧就判刑1年2月部分易科罰金，但考慮陳敬鎧身體狀況，及本案各種特殊原因後，諭知暫緩執行。

據了解，陳敬鎧一案，雖然刑事詐欺已定讞，3件詐保民事判賠522萬也有2件確定、1件上訴3審，但除了上訴部分，定讞的刑、民事都提起再審，司改會認為全案是冤案，還在救濟中，檢方酌情考量後，決定暫緩執行。

(中國時報)

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