疑嘉市府違法採購 議會送檢調

嘉義市長涂醒哲（左）及工務處長李建賢，因採購LED路燈案屢受議員質詢有弊端，兩人多次強調無不法。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導

嘉義市政府更換全市路燈為LED路燈，斥資3億元採購3萬盞LED燈設施，備受議員質疑有違反採購法之虞，議會14日通過提案將LED採購案移送檢調偵辦。市長涂醒哲回應表示，市府買的是廠商保證照亮10年的服務。

議員黃國村提案，有13位議員附議通過「嘉義市政府辦理全市路燈換裝LED燈，涉有違採購法規定，並有瀆職及官商勾結、圖利廠商之虞，建請函送檢調偵辦」提案。

黃國村指出，市府分2批採購3萬盞LED燈，預算總金額3億元，本可1次公開招標，以降低單價，且無後續擴充項目，市府卻分批採購，第2批採購金額1.7億元，已逾原契約1.3億元，此舉應不符採購法第22條第1項第7款及第7款規定，但市府卻以限制性招標方式與原得標廠商協議，辦理後續擴充，有違反採購法、涉瀆職、官商勾結與圖利廠商之嫌。

涂醒哲表示，市府以「購買服務的創新採購模式」辦理LED路燈採購案，廠商保證照亮10年，接獲報修通知，4小時到場、1天內完修，依市府估算每盞燈約換2.1次，則1盞燈單價約4000餘元，全國最低價。

工務處長李建賢說，LED燈採購案有5家廠商投標，得標廠商的條件最利民，且經本府政風單位專案調查結果並無非法情事，辦理過程符合政府採購法規定，絕無不法行為，全案106年10月27日完工，實際汰換全市約2萬8000盞路燈，每年節省電費約2700餘萬元。

議會也通過黃國村另一項提案，為「嘉義市政府辦理2010台灣燈會民間捐獻以代收代付之款項，疑似重複核銷，移送檢調單位偵辦」。

主計處長房銘輝表示，2010台灣燈會活動，中央補助6000萬元、市府編列7000萬元共1.3億元，總支出1億281萬餘元，經審計室查核未發現異樣，民間捐獻屬代收代付專戶，款項來源包括企業贊助647萬3000元、小額捐款19萬7700元、行政院新聞局50萬元，共717萬1100元，支出693萬5902元，剩餘款23萬5198元，帳目市府存查。

(中國時報)

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