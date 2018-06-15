台東海濱公園沙灘 驚見針頭

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中國時報
／台東報導

美麗沙灘藏危機！近日有民眾到台東海濱公園散心，竟在沙灘上發現多支使用過後的針頭隨意丟棄，懷疑是毒蟲施打毒品後隨意亂扔，直批「如有小朋友踩到，後果難設想，金么壽！」對此，台東縣警局表示，將加強巡邏查緝。

炎炎夏日到沙灘玩沙撿貝殼，是很多人小時候的美好回憶，但現下沙灘沒了貝殼，還處處潛藏危機。近日有民眾王泰捷在臉書PO上1篇文章，內文寫到：「致親愛的吸毒人口，雖然針筒施打完，針筒帶身上可能會是被逮的吸食證據，但真的不適合將這些東西丟在沙灘上，可能有小孩或是光腳民眾誤踩，希望可以把針頭丟在該丟的地方。」

除了文字敘述外，還搭配上兩張撿拾到的針頭照片，有的上方蓋有針頭套，但有幾隻針頭卻是直接裸露就丟在沙灘上，看來觸目驚心，相當嚇人！王泰捷表示，是在海濱公園附近沙灘發現的，會貼上臉書，乃希望藉此呼籲大家注意，避免造成危險。

網友看到貼文都嚇壞了，紛紛回應指責。有人表示「太誇張了，好危險，小孩在沙灘玩沒注意就糟了。」有人說「看了，就不太敢光腳踩沙灘了，最美好感受沒了！」有帶孫的阿嬤看了，更直呼「金么壽！嘸通喔！」

台東分局對此亦十分重視，表示鑑識小組已前往採證，經詢問醫師，研判為胰島素注射器，目前已帶回進一步採證；會加強巡邏勤務加強盤查，呼籲大家如有發現可疑人士，請立即撥打110或洽當地派出所。

(中國時報)

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